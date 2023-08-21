Молдова модернизирует свою железную дорогу специально под экспорт украинского зерна — Finance.ua
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Молдова модернизирует свою железную дорогу специально под экспорт украинского зерна

Аграрный рынок
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Как известно, российские оккупанты вышли из зерновой сделки и осуществляют блокаду Черного моря. Враг пытается не только лишить Украину значительной части дохода, но и создать проблемы для глобальной продовольственной безопасности.
Как сообщил министр европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, его страна уже начала активное сотрудничество с Украиной, Румынией и рядом донорских организаций по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Цель — помочь нашему государству экспортировать зерно.
С первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину мы убедились, что экспорт и импорт из Украины и в Украину ускоряется. Мы видим, что Украина прилагает огромные усилия на поле боя. Но также важно Украине поддерживать свою экономическую жизнедеятельность, свой экспортный потенциал, — заявил министр.
Попеску заверил, что Молдова отлично понимает важность экспорта зерна из Украины, ведь ни ЕС, ни Ближний Восток, ни страны Африки не должны зависеть от деятельности оккупантов в Черном море.
«Мы должны убедиться, что существует мощная развивающаяся инфраструктура, которая позволит в последующие 10−20 лет обеспечить экономические интересы Украины, особенно если речь идет о пищевом рынке», — подчеркнул чиновник.
Министр подтвердил, что инфраструктура Молдовы пока не очень хорошо развита, но активная работа в этом направлении уже ведется. Он добавил, что движение товаров через его страну следует ускорить, тем более когда речь идет об украинском экспорте.
По материалам:
Телеканал 24
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