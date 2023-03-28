Молдова договорилась о свободной торговле с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией — Finance.ua

Молдова договорилась о свободной торговле с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией Сегодня 14:34

Молдова и страны Европейской ассоциации свободной торговли, в которую входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, договорились подписать соглашение о свободной торговле.

Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

Переговоры между Молдовой и четырьмя европейскими странами, не входящими в ЕС, начались весной 2021 года. Стороны надеются подписать соглашение о свободной торговле до лета.

Соглашение включает торговлю товарами, услугами, права интеллектуальной собственности, конкуренцию, государственные закупки и устойчивое развитие.

Это первое соглашение Европейской ассоциации свободной торговли, имеющее отдельный раздел об электронной коммерции.

«Очень положительно, что мы заключили соглашение с Молдовой, что способствует устойчивому экономическому сотрудничеству, несмотря на войну в Европе. Существует большой потенциал для увеличения торговли между Норвегией и Молдовой», — прокомментировал министр промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре.

Как отметили в норвежском правительстве, основной импорт из Молдовы в Норвегию — мебель и текстиль. Большинство экспорта из Норвегии в Молдову составляют рыба и морепродукты, а также запчасти и аксессуары для транспортных средств.

Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС синхронно с Украиной в июне 2022 года.

Економічна Правда По материалам:

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