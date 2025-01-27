Молдова будет признавать украинские дипломы по упрощенной процедуре — Finance.ua
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Молдова будет признавать украинские дипломы по упрощенной процедуре

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Украинские дипломы об образовании и научных степенях теперь будут официально признавать в Молдове. В свою очередь, молдовские документы об образовании будут признаны в Украине по упрощенной процедуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Соответствующее соглашение подписали министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и министр иностранных дел Республики Молдова Михаил Попший.

Новые возможности для образовательной и профессиональной мобильности

Соглашение открывает ряд перспектив для граждан обеих стран:
  • Признание научных степеней. Это будет способствовать развитию академической мобильности между Украиной и Молдовой.
  • Упрощенное трудоустройство. Граждане смогут работать по специальности в обеих странах, имея дипломы, полученные в Украине или Молдове.
  • Учет стажа и категорий учителей. При трудоустройстве будет учитываться их опыт и квалификация, полученные в обеих странах.
Соглашение стало важным шагом в укреплении сотрудничества между Украиной и Молдовой, способствуя интеграции образовательных и научных систем. Она облегчит доступ к рынку труда и предоставит новые возможности для образовательной интеграции.
По материалам:
РБК-Україна
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