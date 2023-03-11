Могут ли в Украине мобилизовать человека с инвалидностью — Finance.ua

Могут ли в Украине мобилизовать человека с инвалидностью Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Адвокат Виктория Кравченко в своем YouTube-канале пояснила, что есть основания для отсрочки от военной службы во время мобилизации, там есть упоминание и об инвалидности.

Юрист подчеркнула, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (со следующим продолжением ВЛК).

То есть лица с инвалидностью любой группы — и третьей, и второй, — обратила внимание адвокат, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. При этом в соответствии с нормой срок отсрочки составляет до 6 месяцев с последующим прохождением ВЛК. Это означает, что отсрочка может быть предоставлена и на неделю, и на месяц и на полгода, вплоть до полугода подряд.

Таким образом, если вы — лицо с инвалидностью и получаете повестку, вам необходимо явиться в местный ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие ваше состояние.

«Лица с инвалидностью во время мобилизации могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства», — подчеркнула Кравченко.

Мобилизация в Украине, кто не подлежит призыву

С 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, мужчины от 18 до 60 лет должны быть призваны на военную службу. Но есть исключения. Некоторые категории мужчин не подлежат призыву в военное время из-за состояния здоровья, вида деятельности или семейных обстоятельств.

УНІАН По материалам:

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