Могут ли повестки вручать по почте или по телефону — ответ адвоката Сегодня 18:07 — Личные финансы

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Обычно повестки дают прямо в руки в общественных местах, а также могут вручить на законном рабочем месте. Тогда как с вручением повестки с помощью электронной почты по телефону — дело другое.

Призыв в установленном порядке осуществляется путем вручения повестки, то есть наглядно. Так что повестка, «врученная» на электронную почту или по телефону, не считается врученной, объяснила адвокат Юлия Михай-Седова.

Существует четыре вида повесток:

повестка об уточнении учетных данных,

повестка о прохождении военно-врачебной комиссии (ВВЛ),

повестка — призыв на срочную военную службу,

мобилизационное распоряжение после того, как прошли ВВЛ.

Вручение повестки вправе осуществлять определенные категории лиц, их пять:

органы местного самоуправления,

управляющие многоквартирных домов,

руководители предприятий, учреждений, организаций,

руководители учебных заведений,

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП).

Что важно учитывать при получении повестки. В частности, лицо имеет право:

Принять ее (согласно своей обязанности, определенной Конституцией Украины).

Отказаться, в таком случае этими уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий Акт об отказе от принятия повестки. Этот документ подписывается уполномоченными представителями, вручавшими повестку, и двумя свидетелями.

Также юрист объяснила, что должно быть в повестке, чтобы она отвечала требованиям закона.

Прежде всего речь идет о фамилии, имени, отчестве руководителя определенного ТЦКСП, который ее подписал.

Адвокат советует проверить в интернете, действительно ли указанный подписант является руководителем такого центра.

Следует знать, что в повестке должны быть вписаны ваши ФИО и адрес без ошибок.

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