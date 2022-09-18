Могут ли повестки вручать по почте или по телефону — ответ адвоката — Finance.ua
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Могут ли повестки вручать по почте или по телефону — ответ адвоката

Личные финансы
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В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Обычно повестки дают прямо в руки в общественных местах, а также могут вручить на законном рабочем месте. Тогда как с вручением повестки с помощью электронной почты по телефону — дело другое.
Призыв в установленном порядке осуществляется путем вручения повестки, то есть наглядно. Так что повестка, «врученная» на электронную почту или по телефону, не считается врученной, объяснила адвокат Юлия Михай-Седова.
Существует четыре вида повесток:
  • повестка об уточнении учетных данных,
  • повестка о прохождении военно-врачебной комиссии (ВВЛ),
  • повестка — призыв на срочную военную службу,
  • мобилизационное распоряжение после того, как прошли ВВЛ.
Вручение повестки вправе осуществлять определенные категории лиц, их пять:
  • органы местного самоуправления,
  • управляющие многоквартирных домов,
  • руководители предприятий, учреждений, организаций,
  • руководители учебных заведений,
  • должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП).
Что важно учитывать при получении повестки. В частности, лицо имеет право:
  • Принять ее (согласно своей обязанности, определенной Конституцией Украины).
  • Отказаться, в таком случае этими уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий Акт об отказе от принятия повестки. Этот документ подписывается уполномоченными представителями, вручавшими повестку, и двумя свидетелями.
Также юрист объяснила, что должно быть в повестке, чтобы она отвечала требованиям закона.
Прежде всего речь идет о фамилии, имени, отчестве руководителя определенного ТЦКСП, который ее подписал.
Адвокат советует проверить в интернете, действительно ли указанный подписант является руководителем такого центра.
Следует знать, что в повестке должны быть вписаны ваши ФИО и адрес без ошибок.

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