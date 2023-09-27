Могут ли получить отсрочку мужчины, которые сами воспитывают детей — Finance.ua

Могут ли получить отсрочку мужчины, которые сами воспитывают детей Сегодня 16:00 — Личные финансы

Могут ли получить отсрочку мужчины, которые сами воспитывают детей

Во время военного положения мужчины в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации по определенным семейным обстоятельствам. В частности, это касается родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет.

При этом развод и проживание с детьми отдельно от их матери не дает мужчине право на отсрочку, объясняет адвокат Ario Law Firm Зоряна Богдан.

Развод или проживание матери за границей не подтверждают, что отец воспитывает ребенка самостоятельно

Действующим законодательством Украины предусмотрено право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) младше 18 лет. Это основание для получения отсрочки определено в статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Такие лица могут мобилизовать только с их согласия, обращает внимание юрист.

Для получения отсрочки от призыва необходимо предоставить доказательства самостоятельного воспитания ребенка, потому что сам по себе факт расторжения брака с матерью ребенка никак не может свидетельствовать о наличии оснований для отсрочки, обращает внимание Зоряна Богдан.

«К сожалению, в настоящее время неединичной является практика, когда супруги умышленно расторгают браки с целью получения указанного основания для отсрочки мужу. При этом они не осознают, что таким образом не доказывается факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка или наличие у отца статуса отца- одиночки», — замечает специалист.

Также не является решением для тех, кто пытается получить отсрочку, подача исков об определении места жительства ребенка с отцом.

«По результатам рассмотрения таких дел суд только устанавливает, с кем из родителей будет проживать ребенок, однако не определяет наличие у отца статуса самостоятельно воспитывающего ребенка», — отмечает юрист.

Нахождение матери за границей также не подтвердит факт самостоятельного воспитания ребенка отцом.

Какие документы доказывают, что мужчина воспитывает ребенка сам

«Следует заметить, что четкого определения, кто именно может считаться лицом, самостоятельно воспитывающим ребенка (детей) до 18 лет, в украинском законодательстве нет», — обращает внимание Зоряна Богдан.

В то же время, согласно правовым нормам, документами, подтверждающими факт самостоятельного воспитания отцом ребенка (детей) до 18 лет, являются свидетельство о рождении ребенка (детей) и один из нижеследующих документов:

свидетельство о смерти матери;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав;

решение суда о признании матери без вести пропавшей;

решение суда об объявлении матери умершей.

«Указанные документы объективно позволяют подтвердить факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка и, как следствие, наличие оснований для отсрочки от мобилизации для отца такого ребенка», — объясняет адвокат.

Она добавляет: если мужчина впоследствии второй раз женился, то он уже не будет считаться самостоятельно воспитывающим ребенка, поэтому у него не будет оснований для получения отсрочки.

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