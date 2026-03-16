Модель Honda Prelude удивила продажами (фото)

Новая модель Honda Prelude 2026 привлекла внимание как долгожданный эффектный автомобиль сегмента недорогих спорткаров. И эта машина поразила своими продажами после выхода на рынок.

Как всегда, для таких автомобилей наиболее показателен американский рынок. Motor1 стало известно, что с начала 2026 года в США Honda Prelude нашла 515 покупателей. А в феврале отгрузили 299 машин — спорткар обогнал купе Subaru BRZ с 277 экземпляром. Интересно, что такой интерес к автомобилю покупатели проявляют даже на фоне странной ситуации с ценами Honda Prelude.

Цена

Жадные дилеры выставляют огромные наценки. В медиа неоднократно появлялась информация о шокированных покупателях, для которых цена Honda Prelude оказалась слишком высокой. В США многие из них заплатили почти 60 000 долларов.

В отдельных случаях прайсы действительно превышают $64 000. При этом официальная максимальная цена Prelude 2026 с полной оснасткой — около 51 000 долларов.

