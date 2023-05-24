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Мода на "смарт-квартиры" возвращается: какое жилье покупают украинцы

Недвижимость
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Мода на &quot;смарт-квартиры&quot; возвращается: какое жилье покупают украинцы
Мода на "смарт-квартиры" возвращается: какое жилье покупают украинцы
Украинцы ищут квартиры не для инвестиций, а для проживания. Предпочтения сместились в сторону небольшого жилья, желательно с ремонтом. Популярность двух- и трехкомнатных квартир сильно упала, активизировался спрос на крошечные «смарт-квартиры».
Немаловажным фактором выбора жилья остается цена. Об этом рассказали аналитики рынка недвижимости и девелоперы портала Минфин.
«В течение 2022 года вкусы покупателей менялись чуть ли не еженедельно. Бывало и так, что требования к жилью существенно менялись буквально после очередного ракетного обстрела. В конце концов паника утихла, и покупатель, похоже, окончательно определился со своими приоритетами», — говорится в материале.

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В целом клиенты гораздо охотнее выбирают жилье в ЖК, где есть развитая инфраструктура. Что касается площадей, то спрос сместился на небольшие однокомнатные квартиры. В то же время интерес к двух- и трехкомнатным существенно упал. Покупают жилье в большинстве случаев в комплексах охотно больше 60%.
Люди ищут жилье небольших размеров, начиная от 15 кв. м. Это так называемое смарт-жилье. Застройщики не исключают, что вскоре такое жилье может даже оказаться в дефиците. Львиную долю покупателей — около 85% - составляют те, кто покупает квартиру себе. Остальные 15% - это инвестиционный спрос.

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Также все чаще покупатели ищут квартиры, в которых можно жить сразу без предварительного ремонта. Запрос на такую недвижимость уже вырос на 60% и продолжает расти. Как отмечают аналитики, особенно актуален этот вопрос для ВПЛ.
При этом жилья с ремонтом на украинском первичном рынке не так уж много. Поэтому девелоперы вынуждены адаптироваться под новые требования покупателей и уже начинают предлагать опции «жилье под ключ» или «квартира с отделкой».

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По материалам:
Обозреватель
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