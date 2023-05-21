Мобилизация: адвокат рассказал, кого призовут в армию летом — Finance.ua

Мобилизация: адвокат рассказал, кого призовут в армию летом Сегодня 09:16

В Украине недавно продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 18 августа. Адвокат Тарас Никифорчук рассказал, кого будут призывать на военную службу летом 2023 года.

В своем YouTube-канале он пояснил, что в первую очередь под мобилизацию в летний период попадут те, кто причастен к армии, то есть те, кто уже служил, у кого есть боевой опыт.

«То есть прежде всего будут искать тех людей, кто уже с опытом, кто хотя бы понимает, с какой стороны этот автомат держать», — говорит Никифорчук.

Также летом будут мобилизовать ранее не служивших мужчины в возрасте от 28 до 60 лет. Он обратил внимание на то, что после достижения 60-летнего возраста мужчина может уволиться из армии.

Кроме того, добавил адвокат, есть ограниченно пригодные в военное время украинцы, их могут призвать работать в ТЦК, в части обеспечения.

Никифорчук отметил, что некоторые военнообязанные могут служить добровольно: это люди с инвалидностью или те, у кого есть отсрочка по семейным обстоятельствам. «Это только добровольно и по месту их проживания», — подчеркнул он.

Еще одна «интересная» категория, по словам адвоката, — мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, а также женщины, которые уже раньше проходили военную службу. «Эти люди могут только добровольно подписать контракт с Вооруженными силами Украины», — говорит он.

Справка Finance.ua:

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой в армию призывают всех военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет при условии, что они не имеют ограничений по состоянию здоровья. Это касается граждан, не имеющих оснований для получения отсрочки от военной службы.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.