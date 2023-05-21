Мобилизация: адвокат рассказал, кого призовут в армию летом — Finance.ua

Мобилизация: адвокат рассказал, кого призовут в армию летом
В Украине недавно продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 18 августа. Адвокат Тарас Никифорчук рассказал, кого будут призывать на военную службу летом 2023 года.
В своем YouTube-канале он пояснил, что в первую очередь под мобилизацию в летний период попадут те, кто причастен к армии, то есть те, кто уже служил, у кого есть боевой опыт.
«То есть прежде всего будут искать тех людей, кто уже с опытом, кто хотя бы понимает, с какой стороны этот автомат держать», — говорит Никифорчук.
Также летом будут мобилизовать ранее не служивших мужчины в возрасте от 28 до 60 лет. Он обратил внимание на то, что после достижения 60-летнего возраста мужчина может уволиться из армии.
Кроме того, добавил адвокат, есть ограниченно пригодные в военное время украинцы, их могут призвать работать в ТЦК, в части обеспечения.
Никифорчук отметил, что некоторые военнообязанные могут служить добровольно: это люди с инвалидностью или те, у кого есть отсрочка по семейным обстоятельствам. «Это только добровольно и по месту их проживания», — подчеркнул он.
Еще одна «интересная» категория, по словам адвоката, — мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, а также женщины, которые уже раньше проходили военную службу. «Эти люди могут только добровольно подписать контракт с Вооруженными силами Украины», — говорит он.
Справка Finance.ua:
- В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой в армию призывают всех военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет при условии, что они не имеют ограничений по состоянию здоровья. Это касается граждан, не имеющих оснований для получения отсрочки от военной службы.
Мобилизация: сколько она будет продолжаться, и кого и как призывают
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