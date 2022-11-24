Мобильный оператор Veon уйдет с рынка рф и продаст свой бизнес — Finance.ua

Мобильный оператор Veon уйдет с рынка рф и продаст свой бизнес Сегодня 22:15

Мобильный оператор Veon, акции которого зарегистрированы в Амстердаме, продаст свой российский бизнес «Вымпелком» российскому менеджменту за 2,15 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters

Veon управляет своим брендом «Билайн» через свою дочернюю компанию «Вымпелком» в россии, на которую приходится около половины выручки группы. Ожидается, что сделка будет завершена к 1 июня следующего года, сообщила Veon.

«Я уверен, что согласованная продажа российского бизнеса Veon руководству „Вымпелкома“ является оптимальным решением для Veon, ее клиентов, акционеров и кредиторов, а также сотрудников как внутри, так и за пределами россии», — говорится в заявлении генерального директора Каана Терзиоглу.

Ранее сообщалось, что Nissan Motor передала свой бизнес в россии государственной компании за 1 евро, понеся убытки в размере около 687 млн долларов.

Также мы писали, что Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в россии. Компания закрывает завод ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге.

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