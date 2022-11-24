Мобильный оператор Veon уйдет с рынка рф и продаст свой бизнес — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мобильный оператор Veon уйдет с рынка рф и продаст свой бизнес

30
Мобильный оператор Veon, акции которого зарегистрированы в Амстердаме, продаст свой российский бизнес «Вымпелком» российскому менеджменту за 2,15 млрд долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Veon управляет своим брендом «Билайн» через свою дочернюю компанию «Вымпелком» в россии, на которую приходится около половины выручки группы. Ожидается, что сделка будет завершена к 1 июня следующего года, сообщила Veon.
«Я уверен, что согласованная продажа российского бизнеса Veon руководству „Вымпелкома“ является оптимальным решением для Veon, ее клиентов, акционеров и кредиторов, а также сотрудников как внутри, так и за пределами россии», — говорится в заявлении генерального директора Каана Терзиоглу.
Ранее сообщалось, что Nissan Motor передала свой бизнес в россии государственной компании за 1 евро, понеся убытки в размере около 687 млн долларов.
Также мы писали, что Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в россии. Компания закрывает завод ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге.
Каталог скидок к Черной пятнице. Одежда, косметика, гаджеты и многое другое. Переходите по ссылке и экономьте на покупках.

Подборка скидок😎

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.