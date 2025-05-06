ІМК получила более $54 млн годовой прибыли — Finance.ua

ІМК получила более $54 млн годовой прибыли Сегодня 14:40 — Фондовый рынок

Компания ІМК завершила 2024 год с чистой прибылью $54,54 млн по сравнению с чистым убытком $21,03 млн в 2023 году.

Об этом говорится в годовом отчете компании на Варшавской фондовой бирже, пишет «Интерфакс-Украина».

Согласно ему, выручка компании выросла на 52% - до $211,29 млн, валовая прибыль — в 4 раза, до $109,10 млн, а нормализованная EBITDA — в 25 раз, до $86,11 млн.

«Рост… EBITDA в 2024 году, как и увеличение чистой прибыли, связано с увеличением объемов продаж и цен на зерновые и масличные культуры в течение периода», — отмечается в документе.

В ІМК уточнили, что наиболее значительную часть дохода компании приносит продажа кукурузы — $107,85 млн, что на 8% больше 2023 года.

Также выручка от продажи подсолнечника выросла в 2,7 раза — до $46,45 млн, пшеницы — в 2,5 раза, до $56,01 млн.

Отмечается также, что долг в прошлом году упал с $45,7 млн ​​до $23,3 млн.

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