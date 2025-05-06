ІМК получила более $54 млн годовой прибыли — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ІМК получила более $54 млн годовой прибыли

Фондовый рынок
23
Компания ІМК завершила 2024 год с чистой прибылью $54,54 млн по сравнению с чистым убытком $21,03 млн в 2023 году.
Об этом говорится в годовом отчете компании на Варшавской фондовой бирже, пишет «Интерфакс-Украина».
Согласно ему, выручка компании выросла на 52% - до $211,29 млн, валовая прибыль — в 4 раза, до $109,10 млн, а нормализованная EBITDA — в 25 раз, до $86,11 млн.
«Рост… EBITDA в 2024 году, как и увеличение чистой прибыли, связано с увеличением объемов продаж и цен на зерновые и масличные культуры в течение периода», — отмечается в документе.
В ІМК уточнили, что наиболее значительную часть дохода компании приносит продажа кукурузы — $107,85 млн, что на 8% больше 2023 года.
Также выручка от продажи подсолнечника выросла в 2,7 раза — до $46,45 млн, пшеницы — в 2,5 раза, до $56,01 млн.
Отмечается также, что долг в прошлом году упал с $45,7 млн ​​до $23,3 млн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems