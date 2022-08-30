МИУ не отказывается от планов по созданию национальной авиакомпании — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МИУ не отказывается от планов по созданию национальной авиакомпании

Казна и Политика
17
МИУ не отказывается от планов по созданию национальной авиакомпании
МИУ не отказывается от планов по созданию национальной авиакомпании
В Министерстве инфраструктуры Украины продолжают считать целесообразным в перспективе создать национального авиаперевозчика.
Как передает ЦТС, аргументы в пользу создания государственной авиакомпании министр инфраструктуры Александр Кубраков изложил в интервью Экономической правде.
"Если бы у нас был такой оператор до войны, то мы точно, несмотря на существующие угрозы, могли держать основные направления.
Вы помните, как тяжело перед широкомасштабной войной было удержать авиакомпании, готовые летать в Украине до последнего. Или, например, самолеты не покидали в Киеве в ночное время и даже, если прилетали в час ночи, все равно вылетали и не ночевали в стране. Многие авиакомпании просто перестали летать. К тому же когда закончится война, не все авиакомпании моментально вернутся в страну", — заявил министр.
Читайте также
Кубраков также ответил на замечания журналистов, что «государственное в основном ассоциируется с неэффективным».
«Каждый шаг запуска национального авиаперевозчика подробно изучался и прорабатывался нашими французскими консультантами. Именно они рекомендовали нам запускать новую государственную авиакомпанию накануне запуска совместного авиапространства с ЕС — новый игрок имел шансы выстоять в конкуренции с европейскими авиаперевозчиками», — отметил он.
Напомним, что о создании национальной авиакомпании Ukrainian National Airlines (UNA) было официально заявлено в конце 2021 года. Она должна была начать полеты в 2022 году с двух внутренних и 14 международных рейсов.
В июле 2022 года в Швейцарии прошла конференция Ukraine Recovery Conference. Представленный на встрече в городе Лугано план восстановления Украины среди прочего предусматривает выделение 2,5 млрд грн на создание национального авиаперевозчика (период реализации — 2023-2025 годы). Проект на этот период включает получение лицензии, сертификата эксплуатанта, других разрешений, необходимых для начала деятельности, аренды или покупки двух самолетов.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.