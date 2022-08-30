МИУ не отказывается от планов по созданию национальной авиакомпании — Finance.ua

МИУ не отказывается от планов по созданию национальной авиакомпании Сегодня 09:12 — Казна и Политика

МИУ не отказывается от планов по созданию национальной авиакомпании

В Министерстве инфраструктуры Украины продолжают считать целесообразным в перспективе создать национального авиаперевозчика.

Как передает ЦТС , аргументы в пользу создания государственной авиакомпании министр инфраструктуры Александр Кубраков изложил в интервью Экономической правде.

"Если бы у нас был такой оператор до войны, то мы точно, несмотря на существующие угрозы, могли держать основные направления.

Вы помните, как тяжело перед широкомасштабной войной было удержать авиакомпании, готовые летать в Украине до последнего. Или, например, самолеты не покидали в Киеве в ночное время и даже, если прилетали в час ночи, все равно вылетали и не ночевали в стране. Многие авиакомпании просто перестали летать. К тому же когда закончится война, не все авиакомпании моментально вернутся в страну", — заявил министр.

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Кубраков также ответил на замечания журналистов, что «государственное в основном ассоциируется с неэффективным».

«Каждый шаг запуска национального авиаперевозчика подробно изучался и прорабатывался нашими французскими консультантами. Именно они рекомендовали нам запускать новую государственную авиакомпанию накануне запуска совместного авиапространства с ЕС — новый игрок имел шансы выстоять в конкуренции с европейскими авиаперевозчиками», — отметил он.

Напомним, что о создании национальной авиакомпании Ukrainian National Airlines ( UNA ) было официально заявлено в конце 2021 года. Она должна была начать полеты в 2022 году с двух внутренних и 14 международных рейсов.

В июле 2022 года в Швейцарии прошла конференция Ukraine Recovery Conference. Представленный на встрече в городе Лугано план восстановления Украины среди прочего предусматривает выделение 2,5 млрд грн на создание национального авиаперевозчика (период реализации — 2023-2025 годы). Проект на этот период включает получение лицензии, сертификата эксплуатанта, других разрешений, необходимых для начала деятельности, аренды или покупки двух самолетов.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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