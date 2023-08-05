Mitsubishi представила дизайн нового компактного внедорожника — Finance.ua

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Mitsubishi представила дизайн нового компактного внедорожника

Технологии&Авто
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Mitsubishi представила дизайн нового компактного внедорожника
Mitsubishi представила дизайн нового компактного внедорожника
Mitsubishi намерена обновить свой модельный ряд, и ажиотаж продолжает нарастать с появлением нового компактного внедорожника, который будет представлен на международном Индонезийском автосалоне 2023 года, который состоится 10 августа.
Хотя он еще не получил своего имени, проблески концептуального дизайна XFC Concept позволяют нам взглянуть на его потенциал.
Новый компактный внедорожник будет оснащаться 1,5-литровым двигателем, работающим в паре с бесступенчатым вариатором (CVT) и передним приводом.
Благодаря 18-дюймовым колесам и впечатляющему дорожному просвету в 222 миллиметра этот внедорожник готов к покорению разнообразных местностей.
Размеры компактного внедорожника составляют 4390 мм в длину, 1810 мм в ширину и 1660 мм в высоту. Превосходя ASX (также известный как Renault Captur) по всем параметрам, эта модель в первую очередь предназначена для региона Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как эксклюзивный проект Mitsubishi. Однако глобальная экспансия остается возможной при условии, что она будет принята на целевых рынках.
Mitsubishi представила дизайн нового компактного внедорожника
Хотя детали интерьера все еще держатся в тайне, подтверждено, что он будет оснащен аудиосистемой Yamaha, изготовленной на заказ, что обещает расширенные возможности для развлечений в салоне автомобиля.
Тизеры намекают на футуристический дизайн приборной панели, вдохновленный популярными сайд-бай экранами, которые можно увидеть в современных автомобилях. Ожидается, что интерьер серийной модели, вдохновленный прошлогодним концептом XFC, будет не менее впечатляющим.
После премьеры производство компактного внедорожника начнется на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia в городе Бекас, Западная Ява, а его доставка покупателям запланирована на ноябрь. С приближением премьеры будет объявлена ​​цена, подпитывающая спекуляции относительно потенциального представления старшего брата ASX на европейском рынке.
По материалам:
Avtosota
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