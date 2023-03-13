Mitsubishi электрифицирует 100% своего автопарка до 2035 года — Finance.ua
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Mitsubishi электрифицирует 100% своего автопарка до 2035 года

Технологии&Авто
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Mitsubishi электрифицирует 100% своего автопарка до 2035 года
Mitsubishi электрифицирует 100% своего автопарка до 2035 года
Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors Corp. планирует электрифицировать 100% своего автопарка к 2035 году.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на местную газету Yomiuri Shimbun.
Mitsubishi является младшим членом партнерства французских автопроизводителей Renault SA (RENA.PA) и Nissan Motor Co. (7201.T), которые в прошлом месяце объявили о заключении соглашения о реорганизации своего альянса.
Mitsubishi ранее заявляла, что к 2030 году 50% ее автопарка будет электрифицировано, и эта цель, по данным Yomiuri, останется неизменной, а акцент будет сделан на продвижении электрификации в течение следующих пяти лет.
Mitsubishi также намерена представить электромобили в Европе.
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По материалам:
Економічна Правда
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