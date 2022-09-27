Мировые запасы зерна упадут до минимума за 10 лет из-за войны россии против Украины и засухи — Finance.ua
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Мировые запасы зерна упадут до минимума за 10 лет из-за войны россии против Украины и засухи

Аграрный рынок
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Мировые запасы зерна упадут до минимума за 10 лет из-за войны россии против Украины и засухи
Мировые запасы зерна упадут до минимума за 10 лет из-за войны россии против Украины и засухи
Мир идет к дефициту зерна, несмотря на возобновление экспорта из Украины, поскольку отгрузки слишком малы, а урожаи других крупных производителей меньше, чем ожидалось ранее.
Об этом сообщает Reuters.
Плохая погода в ключевых сельскохозяйственных регионах от США до Франции и Китая приводит к сокращению урожая зерновых и снижению запасов, повышая риск голода в некоторых беднейших странах мира.
Импортеры, производители продуктов питания и животноводы надеялись, что доступность урожая улучшится после того, как Украина этим летом возобновила поставки из портов Черного моря, а американские фермеры ждали большого урожая. Но сейчас ожидается, что Соединенные Штаты, крупнейший в мире производитель кукурузы, соберут самый маленький урожай кукурузы за три года. Засуха также нанесла ущерб урожаю в Европе и грозит предстоящему посевному сезону в Южной Америке.
По данным Международного совета по зерну, в мире будет меньше дней запасов кукурузы, чем было в 2012 году, когда последний глобальный продовольственный кризис спровоцировал беспорядки.
Ограниченные запасы зерна отражают влияние изменения климата на растениеводство, а также растущий мировой спрос на скот, питающийся кукурузой. Запасы всего собранного зерна во всем мире достигнут восьмилетнего минимума в конце этого сельскохозяйственного года, заявил Международный совет по зерну.
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Плохая погода может привести к дальнейшему сокращению глобальных запасов, особенно, если нынешняя сухая погода в Южной Америке сохранится в основной посевной сезон, поскольку цикл урожая смещается в южное полушарие.
Прогнозы урожая в Аргентине, третьем в мире экспортере кукурузы, уже снижены из-за засушливой погоды.
Ожидается, что производство ЕС достигнет 15-летнего минимума, снижение, которое подтолкнет блок к увеличению импорта из Украины в 2022/23 году примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом до 10,4 млн тонн, сообщила консалтинговая компания Strategie Grains.
Украинский экспорт кукурузы и пшеницы вырос после того, как соглашение с россией при посредничестве ООН позволило возобновить поставки из портов, заблокированных с начала войны. Но еще не известно, сколько Украина сможет экспортировать, если война затянется.
«Это своеобразная ошибочная надежда на то, что Украина сможет преодолеть нынешний разрыв в спросе и предложении», — сказал Гэри Блюменталь, глава вашингтонской сельскохозяйственной консалтинговой компании World Perspectives.
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По официальным оценкам Украина соберет от 25 до 27 миллионов тонн кукурузы в 2022 году по сравнению с 42,1 миллиона тонн в 2021 году — до вторжения россии.
Санкции, связанные с войной, означают, что рф также изо всех сил пытается экспортировать, как ожидается, рекордный урожай пшеницы.
По словам Кевина Хека, вице-президента поставщика ингредиентов Univar Solutions (UNVR.N), поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции из Украины составляют лишь небольшую часть довоенного уровня.
По материалам:
РБК-Україна
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