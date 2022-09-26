В Украине засеяно более 400 тысяч га озимыми зерновыми под урожай 2023 — Finance.ua
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В Украине засеяно более 400 тысяч га озимыми зерновыми под урожай 2023

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В Украине идет сев озимых зерновых культур, в настоящее время уже посеяно 411 тыс. га, или 9% к прогнозу.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
В частности, уже засеяно:
  • пшеницы — 364 тыс. га, или 9%;
  • ячменя — 32 тыс. га, или 5%;
  • ржи — 15,3 тыс. га, или 18%.
Больше всего озимых зерновых культур посеяли аграрии Тернопольщины — 29,2 тыс. га, или 20% к прогнозу.
Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 19 сентября озимого рапса посеяно 948 тыс. га или 98% к прогнозу. 13 областей уже завершили сев.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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