В Украине засеяно более 400 тысяч га озимыми зерновыми под урожай 2023 — Finance.ua

В Украине засеяно более 400 тысяч га озимыми зерновыми под урожай 2023
В Украине идет сев озимых зерновых культур, в настоящее время уже посеяно 411 тыс. га, или 9% к прогнозу.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
В частности, уже засеяно:
- пшеницы — 364 тыс. га, или 9%;
- ячменя — 32 тыс. га, или 5%;
- ржи — 15,3 тыс. га, или 18%.
Больше всего озимых зерновых культур посеяли аграрии Тернопольщины — 29,2 тыс. га, или 20% к прогнозу.
Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 19 сентября озимого рапса посеяно 948 тыс. га или 98% к прогнозу. 13 областей уже завершили сев.
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