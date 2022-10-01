Мировые продажи электромобилей в этом году могут достичь нового максимума — MЕА Сегодня 22:46 — Технологии&Авто

Мировые продажи электромобилей в этом году могут достичь нового максимума — MЕА

Мировые продажи электромобилей выросли вдвое в 2021 году, составив около 9% автомобильного рынка в целом. В этом году ожидается, что продажи электрокаров достигнут нового максимума — 13% от общего объема продаж легковых автомобилей.

Об этом говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (IEA Tracking Clean Energy Progress).

Ранее в агентстве заявляли, что продажи электромобилей в 2021 году достигли 6,6 миллиона.

А в первом квартале 2022 года показатель составил 2 млн, вырос на 75% по сравнению с первыми тремя месяцами 2021 года.

Между тем МЭА акцентирует внимание на необходимости принять более активные меры в других секторах, чтобы достичь целей по нулевым уровням выбросов к 2050 году.

Так, МЭА отметило «вдохновляющие признаки прогресса в ряде секторов», но предупредило, что нужны «более активные усилия».

По данным МЭА, производители электромобилей могут выполнить цели, поставленные на 2030 год, в рамках плана достижения нулевого уровня выбросов до 2050 года. Это же касается и сегмента производства осветительных приборов, где более 50% рынка сейчас использует технологию LED.

В то же время агентство отмечает, что ситуация с продажей электромобилей «еще не мировой феномен».

«Продажи в развивающихся странах идут медленными темпами в связи с ростом стоимости покупки и недостатком инфраструктуры для зарядки электромобилей», — резюмируют в агентстве.

Купите полис онлайн, чтобы не переплачивать на границе. Мгновенное страхование на автомобиль для выезда за границу: 3 минуты — и полис на Email.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.