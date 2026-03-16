Мировые продажи электромобилей упали: Европа растет, США сокращаются

За первые два месяца 2026 года в мире было продано 2,2 миллиона электромобилей

В феврале 2026 года в мире было продано 1,1 миллиона электромобилей. В то же время рынок демонстрирует разные тенденции: в Европе продажи растут, в то время как в Северной Америке наблюдается спад.

Об этом сообщает Еlectrek.

Мировой рынок электромобилей сократился

По данным издания, за первые два месяца 2026 года в мире было продано 2,2 миллиона электромобилей. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом в феврале продажи также были на 11% ниже, чем год назад и на 11% меньше, чем в январе.

Европа демонстрирует самый быстрый рост

Наибольший рост показывает Европа. Продажи электромобилей в регионе с начала года выросли на 21%.

Лидерами стали Германия и Франция. В Германии продажи увеличились на 26% после введения новой программы субсидирования в начале 2026 года, а во Франции — на 30% благодаря действующей программе стимулирования.

Значительный рост также показывает и Италия. В феврале продажи электромобилей в стране выросли на 23% по сравнению с предыдущим месяцем — это лучший показатель за всю историю продаж электрокаров в стране. С начала года рынок Италии вырос на 98%.

В Северной Америке ситуация другая. Хотя в феврале продажи выросли на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала года они снизились на 36%.

Основной спад приходится на США и Китай

Продажи электромобилей Ford в США с начала года упали на 70%, Honda — на 81%, а Kia — на 52%.

Рынок Канады также снизился на 23% с начала года. В то же время страна пытается стимулировать спрос. В частности, разрешен импорт электромобилей китайского производства с пониженной тарифной ставкой 6,1%. Первое окно подачи заявок на импорт открыли 1 марта и оно продлится шесть месяцев.

В Китае продажи электромобилей в феврале снизились на 32% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это связывается с восстановлением налога на покупку электромобилей и изменениями в программе обмена.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.