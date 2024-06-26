Мировые поставки носимых устройств вырастут на 5% в 2024 году — Finance.ua

Мировые поставки носимых устройств вырастут на 5% в 2024 году 26.06.2024, 01:29 — Технологии&Авто

Мировые поставки носимых устройств вырастут на 5% в 2024 году

Как считают аналитики, мировой рынок носимых устройств увеличится на 5% в 2024 году и достигнет 194 млн единиц. Несмотря на незначительное падение на 0,2% в I кв. В 2024 году ожидается, что рынок сможет восстановиться позже в этом году и продемонстрировать неплохие результаты.

Аналитики Canalys отмечают, что на это повлияет возобновление роста смартчасов на уровне 4% и дальнейший рост сегмента базовых часов на 10%.

«Базовые часы продолжают расти в популярности во всем мире, достигнув самой высокой за всю историю доли в 48% на рынке носимых устройств в I кв., с прогнозируемой долей поставок 46% за весь год», — заявил аналитик Canalys Research Джек Литем.

Для Xiaomi и Huawei I кв. 2024 год был неплохим. На показатели влияет расширение ассортимента в пользу все более функциональных базовых часов. Аналитики считают, что их доля в этом году увеличится. Такие устройства стимулируют рынок и ориентированы на потребителей, которые смотрят на цену.

«По мере того как улучшается пользовательский опыт, отслеживание и интеллектуальные функции базовых часов, все больше потребителей выбирают эти доступные модели, чтобы удовлетворить большинство своих потребностей, — отмечают аналитики. — Большее время автономной работы базовых часов является значительным преимуществом для многих пользователей.

Правда, в Canalys добавляют, что в долгосрочной перспективе рост базовых часов может быть несколько омрачен расширением сегмента смартчасов, который будет направлен на более сложные случаи использования. Производители делают все, чтобы в этом сегменте улучшалась автономность, а цены становились конкурентоспособными.

В I кв. В 2024 году поставки смарт-часов сократились на 9%, но ожидается, что они восстановятся, а по итогам года вырастут на 4%. А ведь во второй половине года должны выйти новые поколения в популярных сериях.

«Эта тенденция роста отражает эволюцию потребительских ожиданий, которые выходят за рамки отслеживания базовых данных и связаны с растущим спросом на подробные, персонализированные решения для здравоохранения, — отметили аналитики Canalys. — Такие компании как Huawei, Zepp Health и Samsung переориентируются на программные сервисы, интегрируя передовые сенсоры, алгоритмы и ИИ, чтобы предложить всестороннюю информацию о состоянии здоровья».

Бренды активно внедряют инновации, направленные на улучшение пользовательского опыта, а также закрепление смартчасов как важных инструментов для мониторинга здоровья. Этот подход будет в значительной степени способствовать росту мировых поставок смартчасов в течение года.

Поставщики на рынке нательных устройств признают растущую важность комплексных предложений и сделок trade-in. Чувствительность потребителей к ценам объясняет популярность базовых часов в последние годы, но агрессивные скидки на устройства нового поколения могут сделать флагманские модели даже более выгодными. Эта стратегия может не только положительно повлиять на продажи новинок, но и будет способствовать лояльности экосистемы и удержанию клиентов.

Разработка ультрапремиальных смартчасов может улучшить имидж бренда и обеспечить платформу для внедрения функций, которые могут быть интегрированы в другие флагманские устройства. К примеру, в умные кольца, которые способны еще больше улучшить потребительский опыт.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.