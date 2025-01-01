Мировые компании, которые в 2024 году заработали больше всех — Finance.ua

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Мировые компании, которые в 2024 году заработали больше всех

Фондовый рынок
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На сегодняшний день американские розничные гиганты стали крупнейшими компаниями по объему выручки в мире благодаря своим многочисленным потребителям в мире и в США.
Visualcapitalist опубликовал рейтинг крупнейших компаний по объему выручки по всему миру на основе данных Fortune.
Мировые компании, которые в 2024 году заработали больше всех
Первое место в общем рейтинге занимает Walmart, крупнейший розничный торговец и частный работодатель в Америке, который уверенно удерживает первое место уже 12 лет. В этом году компания получила $648 млрд дохода.
Каждый час Walmart генерирует около 74 миллионов долларов дохода при среднем еженедельном посещении магазинов 255 миллионов по всей глобальной клиентской базе. На США приходится 68% общего объема продаж, а внутренние доходы выросли на 36% с 2019 года.
Amazon следует за ним с доходом в 574,8 млрд долларов. За последние пять лет доходы Amazon выросли более чем в два раза за счет услуг облачных вычислений, Amazon Prime и доходов от рекламы. В 2025 году Amazon планирует продавать автомобили на своей онлайн-площадке в США, еще больше расширяя спектр своей продукции.
На третьем месте находится State Grid, крупнейшая государственная коммунальная компания Китая. В прошлом году компания приобрела двух крупнейших чилийских дистрибьюторов электроэнергии и контролирует более 50% распределения энергии по всей стране. Более того, State Grid является крупнейшим в мире покупателем меди, учитывая жизненно важную роль металла в инфраструктуре электросетей.
Как и State Grid, государственные Sinopec и China National Petroleum входят в число ведущих компаний по доходам, обусловленным их значительной добычей нефти. В 2023 году китайские нефтяные компании импортировали рекордный объем российской сырой нефти со скидкой, что сделало ее крупнейшим поставщиком страны в прошлом году. Сегодня Sinopec — это крупнейший нефтеперерабатывающий завод по мощности в мире с объемом переработки 5,2 млн баррелей в день, превышающим Exxon Mobil с объемом переработки 4,5 млн баррелей в день.
Как сообщает Visualcapitalist, в совокупности 10 крупнейших компаний мира по выручке генерируют около 4,6 триллиона долларов годовых продаж, что превышает ВВП таких стран, как Япония и Германия.
За последние пять лет корпоративные балансы выросли на фоне устойчивого потребительского спроса, обновления экономики и сильных рынков труда. В то же время фондовые рынки становятся все более концентрированными, а крупнейшие компании увеличивают свою долю рынка за счет ценовой политики и эффекта масштаба.
На графике показаны 10 крупнейших компаний из списка Fortune Global 500 с 2019 года на основе данных Fortune. Для рейтинга Fortune включил публичные и частные компании, предоставляющие финансовые данные. Последний рейтинг 2024 года основан на общей выручке компаний за несколько последних финансовых лет вплоть до 31 марта 2024 года.
Мировые компании, которые в 2024 году заработали больше всех
По материалам:
НВ
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