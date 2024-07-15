Мировые электросети выходят из строя из-за аномальной жары, — Bloomberg Сегодня 10:45 — Энергетика

По всему миру риск отключения электричества становится все более серьезным. Более жаркое лето означает резкий рост спроса на охлаждение, поскольку высокие температуры приводят к провисанию проводов и риску возникновения лесных пожаров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Модернизация энергетической инфраструктуры не успевает за этим, хотя усилия по сокращению использования ископаемого топлива делают распределение электроэнергии более важным.

Спровоцированный резким ростом потребления и нестабильностью поставок блэкаут в Черногории в конце июня вывел из строя сети соседних стран и посеял хаос в домохозяйствах, больницах и пляжных барах. Инцидент на Балканах повторился по всему миру.

Миллионы домов в американском городе Хьюстон (штат Техас) пострадали от отключения электричества после урагана «Берил» на прошлой неделе, потеряв кондиционеры, когда после урагана наступила жара. Перебои в работе сетей от Эквадора до Индии, которые затронули в последние недели страны с развивающейся экономикой и развитой экономикой, являются предвестниками грядущих потрясений.

Климатический кризис подвергает электрические сети опасности внезапных наводнений, срывающих опоры ЛЭП, засух, высушивающих водохранилища, и скачков спроса на охлаждение во время сильной жары.

По данным BloombergNEF, расширение энергосистемы обойдется примерно в 24,1 триллиона долларов для достижения цели «нетто-нуля» до 2050 года, что превышает инвестиции в возобновляемые источники энергии. США и Китай, занимающие огромные территории и потребляющие много энергии, столкнутся с самыми большими счетами, но ни одна страна не останется в стороне.

Чаще всего отключения происходят при внезапном включении или выключении больших объемов спроса или предложения. Повреждения от ураганов, всплеск выработки электроэнергии из возобновляемых источников или резкие скачки потребления — все это может привести к отключениям, если сеть недостаточно устойчива.

Изменение климата повышает уязвимость не только развивающихся экономик. В последнее время проблемы затронули и страны среднего уровня, включая богатые энергоресурсами Мексику и Кувейт, а также таких импортеров, как Албания.

В июне в северном городе Мексики Чиуауа отключилось электричество для водяных насосов, что привело к прекращению водоснабжения для более 70 тысяч человек в течение двух недель.

В общей сложности жара вызвала отключения электроэнергии в 21 штате Мексики, прервав на время даже производство на заводе Volkswagen AG в Пуэбле на четыре часа.

Кроме того, жара вызвала отключение электроэнергии в четырех балканских странах, включая Боснию и Герцеговину и большую часть хорватского побережья в июне, от которого пострадали 4 миллиона человек. Потребление резко возросло, поскольку температура держалась около 40 градусов Цельсия, что привело к выходу из строя одной системы за другой.

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