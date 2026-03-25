0 800 307 555
ру
Мировые цены на удобрения бьют рекорды

15
Мировые цены на удобрения растут до исторических максимумов из-за конфликтов на Ближнем Востоке и блокирования ключевых транспортных путей.
Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание карбамида, фосфатов и сульфатов, что повлияет на себестоимость агропродукции в мире.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение электронной зерновой биржи.
Сезон использования удобрений уже начался, а напряженность на Ближнем Востоке, где находятся основные мировые производители и экспортеры, продолжает влиять на глобальный рынок. Анализ ценовых тенденций на прошлой неделе показывает, что рост цен на удобрения может продолжиться в ближайшее время.
Блокировка Персидского залива привела к удорожанию нефти и удобрений, что повысит себестоимость агропродукции и, вероятно, повлечет за собой рост цен на зерновые и масличные культуры.
Больше всего пострадал рынок карбамида. Иран запретил его экспорт и аммиака, а также атаковал заводы по производству удобрений. Дефицит поставок из Ирана и Катара на фоне сезонного спроса в США и Европе привел к резкому росту цен на карбамид.
Месячный запрет рф на экспорт аммиачной селитры и повышение цен на карбамид повлияли на рынок сульфата аммония, цены на который в Китае достигли 240−250 $/т FOB.
Китай временно приостановил экспорт суперфосфатов и диаммонийфосфата, что усугубило дефицит фосфатов на мировом рынке. Цены на фосфаты продолжают расти из-за неопределенности поставок с Ближнего Востока.
Рынок калийных удобрений пока стабилен, но рост стоимости фрахта давит на маржу поставщиков. В Китае цены снизились из-за избытка предложения, в то время как в Бразилии и США наблюдается умеренный рост. Основной фактор — удорожание поставок через Красное море.
Цены на серную кислоту, особенно в Америке, также растут из-за логистических проблем и дефицита серы. Готовая кислота начинает замещать процессинг с серой в производстве удобрений, что дополнительно поддерживает повышение цен.
По материалам: Діло
Діло
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems