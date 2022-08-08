Мировые цены на продукты снижаются четвертый месяц подряд — Finance.ua

Мировые цены на продукты снижаются четвертый месяц подряд Сегодня 05:23 — Аграрный рынок

Мировые цены на продукты снижаются четвертый месяц подряд

Средние мировые цены на продовольствие продолжают снижаться четвертый месяц подряд — в июле значение Индекса цен на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) снизилось на 8,6% от уровня цен в июне.

Об этом свидетельствуют данные ФАО

В июле Индекс продовольственных цен составляет 140,9 пункта, что на 13,3 пункта (8,6%) ниже уровня июня.

«Июльское снижение значения этого индекса стало наиболее резким с октября 2008 года и обусловлено масштабным сокращением значений индексов цен на растительные масла и зерновые, и несколько менее значительным сокращением значений индексов цен на сахар, молочную продукцию и мясо», — отмечают аналитики.

Среднее значение индекса цен на зерновые в июле достигло 147,3 пункта, что на 19,1 пункта ниже показателя июня. На это повлияло падение мировых цен на зерновые.

Средний индекс цен на растительное масло в июле опустился на 40,7 пункта или 19,2% до минимального значения за последние 10 месяцев и составил 171,1 пункта. Резкое падение средних цен объясняется снижением мировых цен на пальмовое, соевое, расповое и подсолнечное масла.

Индекс цен на молочную продукцию составил 146,4 пункта, что на 3,8 пункта (2,5%) ниже июньского показателя. Больше всего снизились международные котировки сухого обезжиренного молока, а также сливочного масла и сухого цельного молока, что обусловлено слабой рыночной активностью в Европе в связи с наступлением периода летних отпусков.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.