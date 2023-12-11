Мировые цены на продовольствие упали более чем на 10%: что подешевело за последний год — Finance.ua

Мировые цены на продовольствие упали более чем на 10%: что подешевело за последний год Сегодня 19:36 — Аграрный рынок

Мировые цены на продовольствие упали более чем на 10%: что подешевело за последний год

Мировые цены на продовольственные товары в ноябре 2023 года не изменились. За год цены снизились на 10,7%.

Об этом говорится в публикации продовольственного агентства ООН ( ФАО ).

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на ряд продовольственных товаров, торгуемых на мировом рынке, в ноябре составил 120,4 пункта.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 3,0% по сравнению с октябрем. Международные цены на фуражное зерно упали на 5,6%, что привело к резкому падению цен на кукурузу, а цены на пшеницу в ноябре снизились на 2,4%.

Индекс цен на подсолнечное масло вырос на 3,4% по сравнению с октябрем. Международные цены на пальмовое масло в ноябре выросли более чем на 6,0%. Мировые цены на подсолнечное масло умеренно выросли, в то время как котировки на соевое и рапсовое масло в ноябре несколько снизились.

Индекс цен на молочные продукты ФАО вырос на 2,2% по сравнению с октябрем, что обусловлено увеличением внутреннего спроса в преддверии зимних праздников в Западной Европе.

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,4% в месячном исчислении, в среднем в ноябре на 41,1% выше, чем его уровень в том же месяце прошлого года, под влиянием роста обеспокоенности мировых экспортных возможностей на фоне ухудшения производственных перспектив в двух ведущих странах-экспортерах. Таиланд и Индия из-за суровых засушливых погодных условий, связанных с явлением Эль-Ниньо.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 0,4% по сравнению с октябрем, отражая незначительное падение мировых цен на мясо птицы, свинину и говядину, вызванное главным образом обильными экспортными поставками.

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