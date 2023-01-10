Мировые цены на продовольствие снижаются девятый месяц подряд — ООН Сегодня 07:23 — Мир

Мировые цены на продовольствие снижаются девятый месяц подряд — ООН

Мировые цены на продовольствие в декабре снизились, девятый месяц подряд.

Об этом сообщила в накануне Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

По данным ФАО, в декабре 2022 года индекс продовольственных цен в мире продолжил снижение девятого месяца подряд; его значение было на 1,9% ниже, чем месяцем ранее. И он был ниже, чем годом ранее — на 1%. Однако по итогам 2022 года среднее значение этого индекса, позволяющего ежемесячно отслеживать изменение мировых цен на самые популярные продовольственные товары, было на 14,3% выше среднего показателя за 2021 год.

Как заявил главный экономист ФАО Максим Тореро, «мировые цены на продовольствие по-прежнему высоки; к тому же цены на многие основные продовольственные товары приближаются к рекордно высоким уровням, цены на рис растут, а перспективы поставок в будущем обусловлены целым рядом рисков».

Больше всего снизились мировые котировки растительных масел — индекс цен упал на 6,7% по сравнению с ноябрем, достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 года. Мировые котировки пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масел в декабре снизились под влиянием слабого глобального импортного спроса и в связи с положительными прогнозами сезонного роста производства соевого масла в странах Южной Америки, а также снижением цен на сырую нефть.

По сравнению с ноябрьским уровнем зерновые также подешевели — индекс цен снизился на 1,9%. Уборочная кампания, продолжающаяся в южном полушарии, способствовала росту экспортных поставок, а снижению мировых цен на кукурузу способствовала сильная конкуренция со стороны Бразилии. Мировые цены на рис, напротив, выросли под влиянием закупок со стороны стран Азии и роста курсов валют стран-экспортеров по отношению к доллару США.

Индекс цен на мясо снизился по сравнению с показателем ноября на 1,2%, что было обусловлено падением мировых цен на говядину и мясо птицы, компенсированное ростом цен на свинину и баранину. Мировые цены на говядину формировались под влиянием слабого мирового спроса на среднесрочные поставки, а цены на мясо птицы снижались из-за избыточного экспортного предложения. Цены на свинину выросли в связи с значительным ростом внутреннего спроса в праздничный период, особенно в Европе.

В декабре после пяти месяцев снижения выросли цены на молочную продукцию — индекс цен повысился на 1,2%. Рост был обусловлен более высокими мировыми ценами на сыр в условиях сокращения предложения на рынке; в то же время мировые котировки масла и сухого молока снизились.

Индекс цен на сахар также вырос по сравнению с ноябрем на 2,4% главным образом в связи с опасениями по поводу последствий неблагоприятных погодных условий для урожая в Индии и задержками с переработкой сахарного тростника в Таиланде и Австралии.

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УНН По материалам:

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