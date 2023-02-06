Мировые цены на продовольствие снижаются десятый месяц подряд - ООН — Finance.ua

Мировые цены на продовольствие снижаются десятый месяц подряд - ООН Сегодня 09:45 — Мир

Мировые цены на продовольствие снижаются десятый месяц подряд - ООН

Мировые цены на продовольствие снижаются десятый месяц подряд. Индекс цен на продовольствие ФАО в январе 2023 года составил 131,2 пункта, что на 0,8% меньше, чем в декабре и на 17,9% ниже своего пика, достигнутого в марте 2022 года.

Об этом говорит публикация ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

По данным ФАО, индексы цен на растительные масла, молочные продукты и сахар способствовали январскому снижению, в то время как индексы цен на зерно и мясо оставались в основном стабильными.

В январе индекс цен на зерновые ФАО вырос на 0,1% по сравнению с декабрем и был на 4,8% выше своего уровня годом ранее. Мировые цены на пшеницу снизились на 2,5%, поскольку производство в Австралии и российской федерации превысило ожидания. Мировые цены на кукурузу немного выросли из-за высокого спроса на экспорт из Бразилии и опасений по поводу засушливых условий в Аргентине.

Индекс цен на подсолнечное масло ФАО в январе снизился на 2,9%. Мировые цены на пальмовое и соевое масло снизились на фоне ослабления мирового импортного спроса, тогда как цены на подсолнечное и рапсовое масло снизились из-за наличия достаточных экспортных запасов.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в среднем был на 1,4% ниже, чем в декабре.

Индекс цен на мясо ФАО в январе снизился на 0,1% по сравнению с декабрем, поскольку достаточные экспортные возможности повлияли на цены на мясо птицы, свинины и крупного рогатого скота.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 1,1% по сравнению с декабрем.

Прогноз по зерну

ФАО повысило прогноз мирового производства зерновых в 2022 году. Мировое производство зерновых в 2022 году теперь прогнозируется на уровне 2765 млн тонн, что на 1,7% ниже, чем в 2021 году.

Пересмотры в сторону повышения для Австралии и российской федерации теперь указывают на рекордное мировое производство пшеницы в 2022 году, в то время как ожидается, что общее производство фуражного зерна снизится на 3,3% по сравнению с предыдущим годом.

Низкие внутренние цены могут привести к небольшому сокращению посевных площадей пшеницы в российской федерации, в то время как серьезное влияние войны в Украине, по оценкам, приведет к сокращению посевных площадей озимой пшеницы на 40%.

Напомним, мировые цены на продовольствие в среднем за 2022 год были на 14,3% выше, чем в 2021 году. Индекс цен на продовольствие ФАО вырос до максимума с начала расчета 1990 года — 143,7 пункта.

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