Мировые центробанки увеличили закупку золота в январе — Bloomberg
Центральные банки со всего мира добавили еще 31 тонну золота в свои резервы в январе, увеличив его закупки на 16% по сравнению с декабрем прошлого года.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным во Всемирном золотом совете (WGC), в январе Турция купила 23 т золота, что сделало ее крупнейшим покупателем драгоценного металла среди центральных банков в мире за этот период.
Сейчас запасы золота у страны достигают 565 т, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.
Отмечается, что Турция накапливала золото за последние несколько месяцев; центробанк страны был в прошлом году крупнейшим покупателем металла среди мировых центробанков. Золото также является популярным товаром среди турецких домохозяйств, которые используют его в качестве защиты от валютного и инфляционного давления в стране.
Народный банк Китая и Национальный банк Казахстана были вторым и третьим покупателями за первый месяц 2023 года, прибавив в свои резервы 15 т и 4 т соответственно.
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