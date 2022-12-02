Мировые банки получат рекордную прибыль за последние 14 лет, несмотря на конец «эпохи стабильности» — McKinsey Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Мировые банки получат рекордную прибыль за последние 14 лет, несмотря на конец «эпохи стабильности» — McKinsey

Мировые банки достигнут рекордной за 14 лет доходности по итогам этого года.

Об этом говорится в ежегодном докладе Global Banking Annual Review консалтинговой компании McKinsey.

По итогам года доходность капитала возрастет до 11,5-12,5%. По оценке McKinsey в целом доход банковской отрасли возрастет примерно на $345 млрд или 5,5% — до $6,5 трлн.

Это во многом связано с ростом процентных ставок, которые ранее несколько лет держались на очень низком уровне.

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Отмечается, что оправившись от последствий пандемии, банки столкнулись с новыми вызовами. В частности, макроэкономическая волатильность и геополитические потрясения в 2022 году завершили более 10-летний период «относительной стабильности».

Коэффициент достаточности собственного капитала крупнейших банков составляет 14-15%.

В то же время в McKinsey отмечают нарастающие отличия в основных показателях в регионах и сферах. Пока для банков из США, Канады и других стран год был преимущественно удачным, многие европейские банки могут не выйти на прибыль.

Как отмечают аналитики, финтехсервисы и розничный банкинг показывают лучшие результаты по сравнению с традиционными банками.

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НВ По материалам:

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