Мировые банки получат рекордную прибыль за последние 14 лет, несмотря на конец «эпохи стабильности» — McKinsey — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мировые банки получат рекордную прибыль за последние 14 лет, несмотря на конец «эпохи стабильности» — McKinsey

Фондовый рынок
119
Мировые банки получат рекордную прибыль за последние 14 лет, несмотря на конец «эпохи стабильности» — McKinsey
Мировые банки получат рекордную прибыль за последние 14 лет, несмотря на конец «эпохи стабильности» — McKinsey
Мировые банки достигнут рекордной за 14 лет доходности по итогам этого года.
Об этом говорится в ежегодном докладе Global Banking Annual Review консалтинговой компании McKinsey.
По итогам года доходность капитала возрастет до 11,5-12,5%. По оценке McKinsey в целом доход банковской отрасли возрастет примерно на $345 млрд или 5,5% — до $6,5 трлн.
Это во многом связано с ростом процентных ставок, которые ранее несколько лет держались на очень низком уровне.
Читайте также
Отмечается, что оправившись от последствий пандемии, банки столкнулись с новыми вызовами. В частности, макроэкономическая волатильность и геополитические потрясения в 2022 году завершили более 10-летний период «относительной стабильности».
Коэффициент достаточности собственного капитала крупнейших банков составляет 14-15%.
Место для вашей рекламы
В то же время в McKinsey отмечают нарастающие отличия в основных показателях в регионах и сферах. Пока для банков из США, Канады и других стран год был преимущественно удачным, многие европейские банки могут не выйти на прибыль.
Как отмечают аналитики, финтехсервисы и розничный банкинг показывают лучшие результаты по сравнению с традиционными банками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.