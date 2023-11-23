Мировой рынок смартфонов начал расти впервые за 27 месяцев — Finance.ua

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Мировой рынок смартфонов начал расти впервые за 27 месяцев

Технологии&Авто
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Мировой рынок смартфонов начал расти впервые за 27 месяцев
Мировой рынок смартфонов начал расти впервые за 27 месяцев
Мировой рынок смартфонов в октябре 2023 года вернулся к росту после более чем двухлетнего спада. По данным Counterpoint Research, этому способствовало восстановление на развивающихся рынках.
Об этом пишет Reuters.
Ежемесячные объемы продаж смартфонов в мире по итогам октября выросли на 5%. Это первое увеличение в годовом исчислении, начиная с июня 2021 года. То есть речь идет о периоде продолжительностью 27 месяцев.
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По данным Counterpoint, мировые продажи смартфонов находятся в стрессовом состоянии в течение двух лет, на что влияют разные факторы, такие как дефицит компонентов и накопление запасов.
«После сильного роста в октябре мы ожидаем, что рынок вырастет в годовом исчислении и в четвертом квартале 2023 года, что поставит его на путь постепенного восстановления в ближайшие кварталы», — прогнозируют в Counterpoint Research.
К слову, в августе этого года в Sony Group Corp. прогнозировали восстановление рынка смартфонов не ранее 2024 г. после оценки спроса в Китае и США. О вялом спросе предупреждали и другие технологические компании. К примеру, компания Apple незадолго до заявления Sony тоже признала замедление темпов роста рынка смартфонов, особенно в США.
По материалам:
mezha.media
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