Мировой рынок ПК вернулся к росту после двухлетнего спада — Finance.ua
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Мировой рынок ПК вернулся к росту после двухлетнего спада

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Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) вернулись к росту в первом квартале 2024 года после двух лет спада, согласно результатам компании по исследованию рынка International Data Corporation (IDC), сообщает Reuters.
Рынок ПК вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 59,8 миллиона единиц в первом квартале? и вернулся к допандемическому уровню. Ожидается, что доступность ПК с искусственным интеллектом будет способствовать росту спроса на эти устройства, что поможет рынку восстановиться.
На спрос на протяжении прошедших двух лет также влияла экономическая ситуация: высокие процентные ставки и устойчивая инфляция заставляли компании и клиентов откладывать обновление систем.
Также ситуация ухудшилась и в Китае, традиционно крупнейшем потребителе настольных ПК, что повлияло на глобальную картину, отмечает IDC.
В прошлом месяце другая исследовательская компания Canalys сообщила, что рынок ПК в США, как ожидается, вырастет в 2024 и 2025 годах на 7% и 10% соответственно.
По материалам:
mezha.media
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