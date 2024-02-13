Мировой производитель сетевого оборудования Cisco Systems сокращает тысячи рабочих мест и планирует масштабную реструктуризацию — Finance.ua
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Мировой производитель сетевого оборудования Cisco Systems сокращает тысячи рабочих мест и планирует масштабную реструктуризацию

Фондовый рынок
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Мировой производитель сетевого оборудования Cisco Systems сокращает тысячи рабочих мест и планирует масштабную реструктуризацию
Мировой производитель сетевого оборудования Cisco Systems сокращает тысячи рабочих мест и планирует масштабную реструктуризацию
Компания планирует сократить рабочие места, потому что пытается сосредоточиться на областях с высокими темпами роста.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на три источника, которые осведомлены о деле.
В Cisco еще не уточнили общее количество сотрудников, которых коснется увольнение. Уведомление об увольнении в компании может быть объявлено на этой неделе, когда Cisco готовится к отчету о прибылях 14 февраля.
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Как сообщает Reuters, компания Cisco отказалась от комментариев.
Последние крупные сокращения прошли в компании в ноябре 2022 года. Тогда во время отчета о доходах Cisco также объявила о реструктуризации и уволила около 5% сотрудников (4000 рабочих мест). Это привело к $600 млн исходящих и других расходов.

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По материалам:
dev.ua
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