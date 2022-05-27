Мировой продовольственный кризис может начаться уже в июле — Зеленский — Finance.ua
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Мировой продовольственный кризис может начаться уже в июле — Зеленский

Сегодня 18:02Аграрный рынок
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Мировой продовольственный кризис может начаться уже в июле — ЗеленскийМировой продовольственный кризис может начаться уже в июле — Зеленский
Масштабный продовольственный кризис в связи с блокировкой россией украинских портов может угрожать странам мира уже в июле.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 27 мая, выступая в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia.
«Мир сейчас находится на пороге сразу нескольких кризисов. Украина является одним из крупнейших и наиболее добросовестных экспортеров продовольствия — зерновых и другой агропродукции. Но уже четвертый месяц украинский экспорт заблокирован из-за развязаной россией полномасштабной войны против нашего государства на нашей территории. россия перекрыла доступ в наши порты в Черном море и оккупировала нашу часть берега Азовского моря. В результате этой военной блокады перекрыто большинство традиционных маршрутов украинской торговли», — отметил он.
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По его словам, в настоящее время более 22 миллионов тонн зерновых находятся в хранилищах. Украина не может направить их на мировой рынок, который в них нуждается.
«Уже чувствуется, что цены на зерновые, а впоследствии и на продовольствие могут катастрофически вырасти», — заметил Президент.
Зеленский обратил внимание на то, что некоторые страны вынуждены принимать решение о закрытии экспорта агропродукции, чтобы удержать внутренние цены от роста и защитить собственное потребление.
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«Голод не приходит в одиночку. Вместе с ним всегда идет также и политический хаос, который еще больше усугубляет ситуацию, разрушает социальную жизнь, создает еще более опасные условия для обычных людей. Уже в июле, когда во многих странах закончатся запасы прошлогоднего урожая, станет очевидным, что катастрофа действительно приближается», — подчеркнул политик.
Владимир Зеленский подчеркнул, что морская блокада — это недопустимый инструмент давления, призвав страны мира помочь Украине в построении новых маршрутов экспорта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: suspilne.media
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