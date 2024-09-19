Мировой автопром впал в стагнацию — Finance.ua

Мировой автопром впал в стагнацию 19.09.2024, 00:31 — Технологии&Авто

Мировой автопром впал в стагнацию

В первом полугодии 2024 года количество производимых автомобилей равно показателю аналогичного периода прошлого года.

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОІСА), в первом полугодии 2024 года глобальное производство автотранспорта составило 44 447 267 единиц, сообщает Укравтопром. Такой результат почти не отличается от показателя I полугодия 2023 г. (+0,2%).

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Наибольшая часть из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 31 722 028 ед. (+0,3%). Легкие коммерческие авто изготовлены — 10 652 481 ед. (-1%). Больших грузовых автомобилей — 1 895 411 ед. (+1%). автобусов — 177 347 ед. (+23%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за три месяца было произведено более 13,9 млн ед. автотранспорта (+5%). Второе место занимает США, с результатом — 5,6 млн ед. (+3%). Третий результат продемонстрировала Япония — 3,9 млн ед. (-10%). Также в первую пятерку попали: Индия — 3,1 млн ед. (+6%) и Южная Корея — 2,4 млн ед. (+10%).

Телеканал 24 По материалам:

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