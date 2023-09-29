Мировое автопроизводство увеличилось на 12% — Finance.ua

Мировое автопроизводство увеличилось на 12% Сегодня 20:27 — Технологии&Авто

Мировое автопроизводство увеличилось на 12%

По данным всемирной организации автопроизводителей, за первое полугодие 2023 года глобальное производство автотранспорта составило 44,035 млн ед. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «УкрАвтопром».

Наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым авто, которых изготовили 31,47 млн ​​ед. (+13%).

Легких коммерческих автомобилей произвели 10,53 млн ед. (+10%).

Больших грузовых авто произвели 1,88 млн единиц (+9%), а автобусов — 141,8 тыс. ед. (+37%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за полгода было произведено более 13,2 млн единиц автотранспорта, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Второе место занимает США с результатом около 5,5 млн. ед. (+12%). Третий результат продемонстрировала Япония — 4,3 млн ед. (+19%).

Также в первую пятерку попали: Индия — 2,9 млн ед. (+9%) и Южная Корея — 2,2 млн ед. (+24%).

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Економічна Правда По материалам:

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