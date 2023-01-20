Мировая торговля в 2023 году вырастет лишь на 1%, — ВТО Сегодня 15:49

Фото: REUTERS

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) заявила в пятницу, что пока придерживается своего прогноза роста мировой торговли на 1% в 2023 году.

Об этом рассказала генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

По ее словам, ВТО пока не планирует менять свой прогноз. Следующая же оценка будет в апреле.

ВТО считает, что мировая торговля потеряла развитие во второй половине 2022 года и будет оставаться на низком уровне в 2023 году из-за многочисленных потрясений, давящих на мировую экономику.

В октябре экономисты ВТО предусмотрели увеличение мировых объемов торговли товарами на 1% в 2023 году. Это было резким снижением по сравнению с предварительной оценкой в 3,4%.

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