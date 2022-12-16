Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос в 2,6 раза — Госстат — Finance.ua
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Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос в 2,6 раза — Госстат

Казна и Политика
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Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-октябре этого года выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 7,05 млрд долларов с 2,69 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Так, в январе — октябре этого года экспорт товаров составил 36,86 млрд долл. (67,7% по сравнению с январем-октябрем 2021 года), импорт — 43,91 млрд долл. (76,8%). При этом отрицательное сальдо составило 7,05 млрд долларов.
Таким образом, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем-октябрем 2021 сократился на 32,3%, импорт — на 23,2%. А отрицательное сальдо выросло в 2,6 раза — до $7,05 млрд с $2,69 млрд.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 стран мира.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (в январе-октябре 2021 года — 0,95).
По материалам:
Економічна Правда
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