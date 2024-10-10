Мировая экономика может лишиться значительных средств в ближайшие годы — Finance.ua
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Мировая экономика может лишиться значительных средств в ближайшие годы

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Глобальная экономика может потерять 14,5 триллиона долларов за пять лет. Причиной могут стать геополитические конфликты, сильно влияющие на поставку товаров и услуг.
Оператор страхового рынка Lloyd’s of London разработал восемь возможных сценариев, где анализируются системные риски, сообщает Reinsurance News.
По оценкам, потери мировой экономики из-за конфликтов могут составлять от 7,8 триллиона долларов в случае незначительных проблем до 50 триллионов долларов в самом худшем сценарии.
Более 80% мировых импортно-экспортных операций, а это около 11 миллиардов тонн товаров, осуществляются через морские пути. Поэтому закрытие ключевых торговых маршрутов из-за геополитических конфликтов составляет одну из самых больших угроз для стабильности мировой экономики, отмечают в Lloyd’s.
Заметьте! Влияние на бизнес зависит от региона, его участия в конфликте, зависимости от международной торговли и рисков задержек или потерь товаров из-за нарушений цепей поставок.
В частности, Европа, значительно зависящая от поставок полупроводников и других товаров для автомобильной и электронной промышленности, может потерять до $3,4 трлн.
По материалам:
Телеканал 24
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