Мировая экономика движется к рецессии в 2023 году — CEBR — Finance.ua
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Мировая экономика движется к рецессии в 2023 году — CEBR

Мир
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В 2023 году мир столкнется с рецессией, поскольку более высокая стоимость заимствований, направленная на борьбу с инфляцией, приводит к сокращению экономики ряда стран.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Центра экономических и бизнес-исследований.
При этом в прошлом году мировая экономика впервые превысила $100 трлн. Однако в 2023 г. она остановится, поскольку политики продолжают борьбу с ростом цен.
«Вполне вероятно, что мировая экономика столкнется с рецессией в следующем году в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию», — отметили в CEBR.
В то же время эксперты отмечают, что «битва с инфляцией еще не выиграна».
«Цена снижения инфляции до более комфортного уровня — худшие перспективы роста на несколько лет вперед», — добавили в CEBR.
В то же время в Центре считают, что к 2037 году мировой валовой внутренний продукт удвоится, поскольку развивающиеся страны догонят более богатые.
В частности, ожидается, что к 2037 году на регион Восточной Азии и Тихого океана будет приходиться более трети мирового производства, а доля Европы сократится до менее чем одной пятой.
При этом Китай не сможет догнать экономику США как минимум до 2036 года — это на шесть лет позже, чем ожидалось. Рост китайской экономики замедлили политика нулевой толерантности к коронавирусу и растущая торговая напряженность с Западом.
В CEBR прогнозируют, что последствия экономической войны между Китаем и Западом будут в несколько раз серьезнее, чем последствия вторжения рф в Украину. В частности, эксперты ожидают достаточно резкой мировой рецессии и восстановления инфляции.
«Но ущерб Китаю будет во много раз больше, и это вполне может подорвать любую попытку возглавить мировую экономику», — добавили в CEBR.
По материалам:
НВ
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