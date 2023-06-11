Мировая авиаотрасль в этом году ожидает прибыли почти в $10 миллиардов — Finance.ua

Мировая авиаотрасль в этом году ожидает прибыли почти в $10 миллиардов
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что в этом году мировые авиакомпании должны получить почти 10 миллиардов долларов прибыли, в то время как бизнес восстанавливается после пандемии коронавируса.
Об этом сообщает CNN.
«Несмотря на экономическую неопределенность, люди летают, чтобы возобновить связь, исследовать и вести бизнес. Аэропорты загружены, заполняемость отелей растет, местная экономика возрождается, а авиационная отрасль стала прибыльной», — заявил глава IATA Вилли Уолш.
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Организация более чем вдвое увеличила свой прогноз прибыли мировой авиационной отрасли на 2023 год.
Ожидается, что в текущем году авиакомпании получат 9,8 миллиарда долларов США чистой прибыли по сравнению с декабрьским прогнозом в 4,7 миллиарда долларов.
По словам Уолша, повышению доходности способствовали доходы от грузовых перевозок, восстановление экономики Китая и снижение цен на авиатопливо.
В IATA также ожидают, что в этом году 4,35 миллиарда человек будут путешествовать по воздуху, что уже близко к 4,54 миллиарда пассажиров, летавших еще в 2019 году до начала пандемии коронавируса.
Отмечается, что авиационная отрасль понесла чистый ущерб в 183 миллиарда долларов в период с 2020 по 2022 годы из-за карантинов.
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