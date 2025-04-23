«Мирные переговоры» на уровне министров относительно Украины в Лондоне отменили — Finance.ua

«Мирные переговоры» на уровне министров относительно Украины в Лондоне отменили Сегодня 11:45

«Мирные переговоры» на уровне министров относительно Украины в Лондоне отменили

В МИД Британии сообщили, что мирные переговоры по войне в Украине на уровне министров, которые должны были пройти в среду в Лондоне под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, не состоятся.

Об этом пишет The Guardian

В заявлении МИД Великобритании говорится, что «сегодняшняя встреча министров иностранных дел по мирным переговорам в Украине откладывается. Переговоры на уровне чиновников продолжатся, но они будут закрыты для СМИ».

Во встрече должны были принять участие руководители дипломатических ведомств США, Британии, Франции, Германии и Украины.

Накануне стало известно, что государственный секретарь США Марк Рубио не прибудет. Зато приедет спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Впоследствии в СМИ поступила информация, что приезд в Лондон предположительно отменят и министры иностранных дел Франции и Германии.

В то же время телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига должен быть в столице Британии и проведет двустороннюю встречу с главой британского МИД Дэвидом Лемми.

Економічна Правда По материалам:

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