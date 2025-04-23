«Мирные переговоры» на уровне министров относительно Украины в Лондоне отменили — Finance.ua
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«Мирные переговоры» на уровне министров относительно Украины в Лондоне отменили

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«Мирные переговоры» на уровне министров относительно Украины в Лондоне отменили
«Мирные переговоры» на уровне министров относительно Украины в Лондоне отменили
В МИД Британии сообщили, что мирные переговоры по войне в Украине на уровне министров, которые должны были пройти в среду в Лондоне под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, не состоятся.
Об этом пишет The Guardian.
В заявлении МИД Великобритании говорится, что «сегодняшняя встреча министров иностранных дел по мирным переговорам в Украине откладывается. Переговоры на уровне чиновников продолжатся, но они будут закрыты для СМИ».
Во встрече должны были принять участие руководители дипломатических ведомств США, Британии, Франции, Германии и Украины.
Накануне стало известно, что государственный секретарь США Марк Рубио не прибудет. Зато приедет спецпосланник по Украине Кит Келлог.
Впоследствии в СМИ поступила информация, что приезд в Лондон предположительно отменят и министры иностранных дел Франции и Германии.
В то же время телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига должен быть в столице Британии и проведет двустороннюю встречу с главой британского МИД Дэвидом Лемми.
По материалам:
Економічна Правда
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