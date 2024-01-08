Мир должен полностью запрещать российскую продукцию, а не ограничивать ее, — экономист — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мир должен полностью запрещать российскую продукцию, а не ограничивать ее, — экономист

Мир
27
Мир должен полностью запрещать российскую продукцию, а не ограничивать ее, — экономист
Мир должен полностью запрещать российскую продукцию, а не ограничивать ее, — экономист
Введенные в мире санкции против рф работают. В то же время, санкции могли бы быть эффективнее, если бы вводился полный запрет на российскую продукцию, а не ограничение импорта.
Об этом сообщает экономист Андрей Новак.
«Безусловно, нам в Украине хотелось бы гораздо более жестких санкций против страны-агрессора, и чтобы они были более масштабными. Но исторически всегда так было, что кому война, а кому заработок. Сейчас использовать безвыходное положение россии очень выгодно, ведь она продает свою продукцию по демпинговым ценам. Но все-таки 12 пакетов уже принятых санкций серьезно подрезали возможности российской экономики финансировать войну против Украины», — подчеркнул Новак.
Он отметил, что Украина должна быть благодарна странам и международным организациям, которые ввели санкции против россии. Но в дальнейшем санкции должны быть все жестче и жестче, потому что война и глобальные экономические проблемы уже начинают бить по главным мировым игрокам.
«Практика ограничительных цен на, например, российский газ и нефтепродукты показала, что, с одной стороны, этот механизм якобы работает, но россии удается находить обходные пути. И потому наиболее эффективные санкции — не ограничивающие, а запрещающие. И если будет полное эмбарго, например, на российские энергоносители или на российский металл — тогда это будет серьезный удар по соответствующему направлению российской экономики. А любые ограничения всегда можно обойти», — резюмировал Новак.
Напомним, 12 пакет санкций ЕС предусматривает запрет на импорт российского чугуна и восстанавливаемого железа, однако этот запрет заработает только через 2 года.
Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.