Мир для Украины будет тяжелым, но россия стратегически теряет больше, — Foreign Policy Сегодня 17:43

Независимо от того, чем закончится война в Украине, стратегически россия уже потерпела поражение. В долгосрочной перспективе ее внутреннее и внешнее положение будет хуже, чем было до войны.

Об этом в авторской статье для издания Foreign Policy пишет старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities и Колумбийского университета (США) Раджан Мэнон.

По его мнению, полномасштабное российское вторжение россии в Украину в феврале 2022 года преследовало две цели. Во-первых, присоединить к россии как можно больше территории Украины, в идеале — большую часть правобережья, а также посадить в Киеве марионеточное пророссийское правительство. Второй, более масштабной целью вторжения было использовать эти достижения, чтобы изменить европейский баланс сил в пользу москвы.

Аналитик убежден, что, несмотря на успехи российской армии в 2024 году, достичь хотя бы одной стратегической цели путин уже не сможет. Оккупацию уже захваченных территорий Менон не считает стратегическим успехом россии.

По мнению аналитика, этим вторжением россия окончательно оттолкнула от себя Украину, и она уже никогда не пойдет на какое-либо тесное сотрудничество с северным соседом. «Украинская идентичность теперь определяется стремлением иметь как можно меньше общего с россией», — отмечает Мэнон.

Аналитик убежден, что по итогам войны Киеву непременно закроют двери в НАТО. Однако Украина все равно будет углублять военно-технические связи с Западом, просто в других форматах.

«В совокупности эти события указывают на то, что независимо от исхода войны, путину не удастся достичь своей главной цели — удержать Украину в зоне влияния россии. Конфликт также не оставит россию в лучшем положении в других аспектах», — отмечает эксперт.

Мэнон акцентирует, что в 2022 году членство Украины в НАТО было не ближе, чем в 2008 году. Так что своим вторжением путин здесь ничего принципиально не изменил. Он спровоцировал вступление в НАТО Швеции и Финляндии, которые до этого не проявляли интереса к альянсу. А остальная Европа значительно увеличила собственные расходы на оборону.

УНІАН По материалам:

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