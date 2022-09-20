Минздрав разрешил всем второй бустер от Covid-19 и вакцинацию детей с 5 лет — Finance.ua

Минздрав разрешил всем второй бустер от Covid-19 и вакцинацию детей с 5 лет Сегодня 08:34 — Казна и Политика

Министерство здравоохранения утвердило приказ № 1586, который вводит важные изменения относительно вакцинации против COVID-19.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Чтобы как можно больше людей могли защитить себя от госпитализации и смерти в результате COVID-19, мы разрешаем вторую дозу всем желающим, однако особенно рекомендуем ее делать людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+. Отдельно хотел бы подчеркнуть, что вакцинация сейчас не только о собственной защите, вакцинироваться — это значит не создавать нагрузку на больницы, которые должны спасать жизни нашим военным. главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Вторая бустерная доза разрешается всем совершеннолетним с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы.

Кроме того, утверждены новые схемы вакцинации в соответствии с рекомендациями WHO EMA и ECDC , Национальной технической группы экспертов по иммунизации

Основное: инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

То есть если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac. Эти схемы вакцинации, кроме того что безопасны, еще и защищают от госпитализации и рисков смерти вследствие коронавирусной болезни.

Также приказом уменьшены минимальные сроки между базовым (первичным) курсом вакцинации и бустерной дозой. Теперь бустер можно сделать спустя 5 месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев.

Последнее важное изменение — разрешение вакцинации детей в возрасте 5-11 лет против COVID-19. Прививки будут осуществлять вакциной Comirnaty (Pfizer).

Для детей 5-11 лет обязательно информированное согласие родителей или опекунов. Речь идет о форме N063-2/о — согласно статье 43 «Основ законодательства о здравоохранении». Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.

Важно, Украина сейчас ожидает соответствующую вакцину, ведь прививка детей в возрасте 5-11 лет предусматривает иную дозировку, чем для детей старше 12 лет и взрослых. В ближайшее время эта вакцина будет доступна в Украине.

Діло По материалам:

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