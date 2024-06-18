Минздрав отреагировал на слухи о штрафах для владельцев генераторов — Finance.ua

Минздрав отреагировал на слухи о штрафах для владельцев генераторов Сегодня 12:38

Минздрав отреагировал на слухи о штрафах для владельцев генераторов, konkurent.ua

В сети распространяется информация, что владельцев генераторов будут штрафовать за нарушение санитарно-гигиенических норм, а именно, превышение уровня шума. В Минздраве это прокомментировали.

санитарные нормы не применяются. Как отмечают в Министерстве здравоохранения, случай с генераторами подпадает под положение о ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, когда

«По сети Интернет распространяется информация о штрафах для владельцев генераторов за превышение уровня шума во время работы приборов — со ссылкой на санитарно-гигиенические нормы Украины, утвержденные Минздравом… Министерство здравоохранения разъясняет, что данная информация не соответствует действительности, ведь при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению уровня шума не применяются», — объяснили в Минздраве.

В ведомстве указали, что упомянутые требования также не применяются в случаях, когда, например, шумные приборы и другое оборудование обеспечивают жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий.

Справка Finance.ua:

Напомним, в социальных сетях пользователи обсуждают уведомления о штрафах за шум от генераторов в Украине. Якобы владельцев будут наказывать гривной за шум от технических средств возле жилых домов.



Так, согласно санитарным нормам, допустимый уровень шума на прилегающих к жилым домам территориях: в дневное время: 55−70 дБ; в ночное время: 45−60 дБ. Если его нарушить, владельцу генератора может грозить до 255 грн. штрафа. При повторном нарушении штраф возрастет до 510 грн. А для юридических компаний — до 2550 грн с конфискацией источника шума.

Однако, как пишет ТСН, в главном управлении Госпродслужбы Киева отмечают, что действительно штрафы за подобные нарушения предусмотрены в законодательстве, но добавляют, что будут ограничиваться устными предупреждениями владельцев генераторов.



Графики почасовых отключений электроэнергии на 18 июня отменены до 15:00. Сегодня до 15:00 отключений электричества не предвидится. А с 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.