Минюст взыскал 25% акций «Крюковского вагоностроительного завода» — детали
Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины к Станиславу Гамзалову о применении санкции. По иску Минюста в доход государства взыскано 25% акций «Крюковского вагоностроительного завода».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Суть дела
Гамзалов является владельцем ряда российских предприятий, которые осуществлявших материально-техническое обеспечение российской федерации в ее вооруженной агрессии против Украины, в том числе поставляли товары для предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора.
На основании решения суда в доход государства взыскано 25% акций ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», которые находились в опосредованном владении ответчика.
В настоящее время продолжается срок для подачи апелляционной жалобы.
Ранее, 15 декабря 2025 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации украинских активов российского бизнесмена Станислава Гамзалова — 25% акций ПАО «Крюковский вагоностроительный завод».
В ноябре 2025 года Крюковский вагоностроительный завод заявил, что в законопроекте о госбюджете на 2026 год не предусмотрено финансирование на приобретение новых пассажирских вагонов.
Поделиться новостью
Также по теме
Минюст взыскал 25% акций «Крюковского вагоностроительного завода» — детали
Эстония окончательно выкупила «РВС банк»
НКЦБФР создала комиссию по проверке профессиональной пригодности должностных лиц
Boeing обогнал Airbus по продажам самолетов
Датская компания заявила, что рф взяла под контроль ее дочерние предприятия
В «Укрзализныце» предупредили о задержках поездов (список)