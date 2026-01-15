Минюст взыскал 25% акций «Крюковского вагоностроительного завода» — детали Сегодня 17:36 — Фондовый рынок

Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины к Станиславу Гамзалову о применении санкции. По иску Минюста в доход государства взыскано 25% акций «Крюковского вагоностроительного завода».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Суть дела

Гамзалов является владельцем ряда российских предприятий, которые осуществлявших материально-техническое обеспечение российской федерации в ее вооруженной агрессии против Украины, в том числе поставляли товары для предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

На основании решения суда в доход государства взыскано 25% акций ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», которые находились в опосредованном владении ответчика.

В настоящее время продолжается срок для подачи апелляционной жалобы.

Ранее, 15 декабря 2025 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации украинских активов российского бизнесмена Станислава Гамзалова — 25% акций ПАО «Крюковский вагоностроительный завод».

В ноябре 2025 года Крюковский вагоностроительный завод заявил, что в законопроекте о госбюджете на 2026 год не предусмотрено финансирование на приобретение новых пассажирских вагонов.

