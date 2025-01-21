Минюст возобновил работу Единого реестра должников и ряда других реестров — Finance.ua

Минюст возобновил работу Единого реестра должников и ряда других реестров
Министерство юстиции Украины сообщило об обновлении в работе ряда реестров, в частности Единого реестра должников и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Рады сообщить об обновлении в работе реестров», — говорится в сообщении.
Постепенно возобновят работу сервисы для граждан в приложении и на портале «Дія». В частности, перерегистрация транспортного средства и уплата задолженности по исполнительным производствам.
Какие услуги доступны
Сообщается, что произошла актуализация важных данных государственными и частными исполнителями, что, в свою очередь, позволит гражданам получать следующие услуги:
- проводить операции с недвижимостью благодаря восстановлению Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
- осуществлять проверки для совершения сделок через доступ к Единому реестру должников;
- получать административные услуги через государственных регистраторов и ЦПАУ;
- в Сервисных центрах МВД также возобновлена возможность перерегистрации транспортных средств.
«Спасибо за понимание нашим гражданам и команде Министерства юстиции Украины, специалистам и специалистам НАИС, СБУ, Госспецсвязи за слаженную работу», — говорится в сообщении.
Справка Finance.ua:
- 19 декабря стало известно о самой масштабной за последнее время внешней кибератаке на государственные реестры Украины. В результате целенаправленной атаки временно была остановлена работа государственных реестров.
- Тогда в Минюсте прогнозировали, что время первоочередного возобновления работы реестров будет ориентировочно составлять до 2 недель.
- Служба безопасности открыла уголовное производство после кибератаки на государственные реестры. Основной версией, которую рассматривает СБУ, является то, что за этой кибератакой стоят российские спецслужбы, в частности хакерские группировки, связанные с ГРУ Генштаба россии.
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