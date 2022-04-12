Минюст утвердил перечень территорий, в пределах которых прекращается доступ к единым и государственным реестрам (список) — Finance.ua

В условиях войны доступ к ряду государственных реестров был закрыт. «Мы восстанавливаем безопасное функционирование системы наших реестров, уже в ближайшее время в регионах, где не ведутся боевые действия, будет обеспечен доступ ко всем реестрам минюста. Однако функционал отдельных услуг будет оставаться ограниченным из соображений безопасности», — отметил 12 марта Министр юстиции Денис Малюска, пишет sud.ua.
27 марта 2022 года вступили в силу изменения в постановление КМУ (постановление от 24 марта 2022 № 364) относительно функционирования реестров, держателем которых является Министерство юстиции.
О чем идет речь в этих изменениях.
Они касаются госрегистрации юрлиц, ФЛП и общественных формирований; прав на недвижимое имущество и их обременений; предоставления/получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), в том числе путем непосредственного доступа к нему.
Также согласно постановлению КМУ:
прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции, в пределах административно-территориальных единиц, перечень которых утверждается Министерством юстиции;
в пределах административно-территориальных единиц, не включенных в утвержденный Министерством юстиции перечень, доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции, обеспечивается с учетом обусловленных условиями военного положения технических характеристик (возможностей);
в случае появления угрозы несанкционированного доступа к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции, в частности, вследствие временной оккупации государством-агрессором определенной административно-территориальной единицы, администратор таких реестров безотлагательно прекращает доступ пользователей к ним в пределах соответствующей территории, о чем в двухдневный срок сообщает Министерство юстиции.
Этот Перечень административно-территориальных единиц утвержден Приказом от 01.04.2022 № 1307/5 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 05 апреля 2022 г. N 386/37722, однако в Реестре нормативно-правовых актов указано, что этот приказ «еще не вступил в силу»).
Перечень не распространяется на Автоматизированную систему исполнительного производства, доступ пользователей к которой предоставляется/прекращается в соответствии с законодательством.
Перечень административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения:
Донецкая область:
Бахмутский район (кроме городов Бахмут, Светлодарск, Соледар, Часов Яр);
Волновахский район;
Краматорский район (кроме городов Константиновка, Краматорск, Лиман, Славянск, пгт Александровка);
Мариупольский район;
Покровский район (кроме городов Доброполье, Красногоровка, Курахово, Новогродовка, Покровск, Селидово);
Горловский район;
Донецкий район;
Кальмиусский район;
Запорожская область:
Бердянский район;
Васильевский район;
Мелитопольский район;
Пологовский район;
Киевская область:
Бориспольский район (кроме городов Борисполь, Переяслав, Яготин);
Броварской район;
Бучанский район;
Вышгородский район;
Фастовский район (кроме городов Боярка, Фастов);
Луганская область;
Николаевская область:
Баштанский район;
Вознесенский район (кроме пгт Домановка, Братское, города Южноукраинск);
Николаевский район (кроме города Николаев);
Сумская область:
Конотопский район;
Ахтырский район;
Роменский район;
Сумской район (кроме города Сумы);
Шосткинский район;
Харьковская область:
Богодуховский район (кроме городов Валки, Богодухов, пгт Краснокутск);