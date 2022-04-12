Минюст утвердил перечень территорий, в пределах которых прекращается доступ к единым и государственным реестрам (список) — Finance.ua

Минюст утвердил перечень территорий, в пределах которых прекращается доступ к единым и государственным реестрам (список)

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был закрыт. «Мы восстанавливаем безопасное функционирование системы наших реестров, уже в ближайшее время в регионах, где не ведутся боевые действия, будет обеспечен доступ ко всем реестрам минюста. Однако функционал отдельных услуг будет оставаться ограниченным из соображений безопасности», — отметил 12 марта Министр юстиции Денис Малюска, пишет В условиях войны доступ к ряду государственных реестров«Мы восстанавливаем безопасное функционирование системы наших реестров, уже в ближайшее время в регионах, где не ведутся боевые действия, будет обеспечен доступ ко всем реестрам минюста. Однако функционал отдельных услуг будет оставаться ограниченным из соображений безопасности», — отметил 12 марта Министр юстиции Денис Малюска, пишет sud.ua.

27 марта 2022 года вступили в силу изменения в постановление КМУ (постановление от 24 марта 2022 № 364) относительно функционирования реестров, держателем которых является Министерство юстиции.

О чем идет речь в этих изменениях.

Они касаются госрегистрации юрлиц, ФЛП и общественных формирований; прав на недвижимое имущество и их обременений; предоставления/получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), в том числе путем непосредственного доступа к нему.

Также согласно постановлению КМУ:

прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции, в пределах административно-территориальных единиц, перечень которых утверждается Министерством юстиции;

в пределах административно-территориальных единиц, не включенных в утвержденный Министерством юстиции перечень, доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции, обеспечивается с учетом обусловленных условиями военного положения технических характеристик (возможностей);

в случае появления угрозы несанкционированного доступа к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции, в частности, вследствие временной оккупации государством-агрессором определенной административно-территориальной единицы, администратор таких реестров безотлагательно прекращает доступ пользователей к ним в пределах соответствующей территории, о чем в двухдневный срок сообщает Министерство юстиции.

Этот Перечень административно-территориальных единиц утвержден Приказом от 01.04.2022 № 1307/5 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 05 апреля 2022 г. N 386/37722, однако в Реестре нормативно-правовых актов указано, что этот приказ «еще не вступил в силу»).

Перечень не распространяется на Автоматизированную систему исполнительного производства, доступ пользователей к которой предоставляется/прекращается в соответствии с законодательством.

Перечень административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения:

Донецкая область:

Бахмутский район (кроме городов Бахмут, Светлодарск, Соледар, Часов Яр);

Волновахский район;

Краматорский район (кроме городов Константиновка, Краматорск, Лиман, Славянск, пгт Александровка);

Мариупольский район;

Покровский район (кроме городов Доброполье, Красногоровка, Курахово, Новогродовка, Покровск, Селидово);

Горловский район;

Донецкий район;

Кальмиусский район;

Запорожская область:

Бердянский район;

Васильевский район;

Мелитопольский район;

Пологовский район;

Киевская область:

Бориспольский район (кроме городов Борисполь, Переяслав, Яготин);

Броварской район;

Бучанский район;

Вышгородский район;

Фастовский район (кроме городов Боярка, Фастов);

Луганская область;

Николаевская область:

Баштанский район;

Вознесенский район (кроме пгт Домановка, Братское, города Южноукраинск);

Николаевский район (кроме города Николаев);

Сумская область:

Конотопский район;

Ахтырский район;

Роменский район;

Сумской район (кроме города Сумы);

Шосткинский район;

Харьковская область:

Богодуховский район (кроме городов Валки, Богодухов, пгт Краснокутск);

Изюмский район;

Купянский район;

Харьковский район (кроме пгт Новая Водолага);

Чугуевский район (кроме города Змиев);

Херсонская область;

Черниговская область;

Автономная Республика Крым;

город Севастополь.

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