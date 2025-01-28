Минюст хочет национализировать активы российской «Татнефти» на 2 млрд грн — Finance.ua
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Минюст хочет национализировать активы российской «Татнефти» на 2 млрд грн

Казна и Политика
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Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в ПАО «Татнефть имени В. Д. Шашина» посредством взыскания активов в доход государства.
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Богатых 27 января. Активы оцениваются примерно в 2 млрд грн.
Иск касается взыскания корпоративных прав предприятий, которые ведут хозяйственную деятельность сети АЗС и владеют нефтебазами, автозаправочными станциями, транспортными средствами и спецтехникой на территории Харьковской и Полтавской областей.
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Активы, которые планируется национализировать, оцениваются примерно в 2 млрд грн.
Основанием для иска Минюста стало то, что «Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, которая контролируется высшим политическим руководством и обеспечивает значительные поступления в бюджет рф.
Компания входит в структуру топливно-энергетического комплекса рф и производит около 20 видов продукции, среди которых авиационный керосин и дизельное топливо, которые включены в обязательный перечень рекомендованных для поставок на предприятия военно-промышленного комплекса рф, сообщает Министерство юстиции.
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В мае 2022 года ГБР сообщил об аресте имущества, счетов и корпоративных прав группы компаний российской «Татнефти» в Украине. В общей сложности было арестовано 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость имущества оценивалась более чем в 2 млрд грн. Также были арестованы корпоративные права и счета предприятий российской группы на сумму около 400 млн грн.
Впоследствии эти активы были переданы в управление АРМА. Впрочем, за 14 месяцев пребывания под управление АРМА более 100 арестованных АЗС российской «Татнефти» не принесли в бюджет никаких начислений. В августе 2023-го правительство передало в управление «Укрнафте» три арестованные компании, принадлежавшие российской «Татнефти».
По материалам:
Forbes.ua
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