Минюст хочет национализировать активы российской «Татнефти» на 2 млрд грн — Finance.ua

Минюст хочет национализировать активы российской «Татнефти» на 2 млрд грн Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в ПАО «Татнефть имени В. Д. Шашина» посредством взыскания активов в доход государства.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Богатых 27 января. Активы оцениваются примерно в 2 млрд грн.

Иск касается взыскания корпоративных прав предприятий, которые ведут хозяйственную деятельность сети АЗС и владеют нефтебазами, автозаправочными станциями, транспортными средствами и спецтехникой на территории Харьковской и Полтавской областей.

Активы, которые планируется национализировать, оцениваются примерно в 2 млрд грн.

Основанием для иска Минюста стало то, что «Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, которая контролируется высшим политическим руководством и обеспечивает значительные поступления в бюджет рф.

Компания входит в структуру топливно-энергетического комплекса рф и производит около 20 видов продукции, среди которых авиационный керосин и дизельное топливо, которые включены в обязательный перечень рекомендованных для поставок на предприятия военно-промышленного комплекса рф, сообщает Министерство юстиции.

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В мае 2022 года ГБР сообщил об аресте имущества, счетов и корпоративных прав группы компаний российской «Татнефти» в Украине. В общей сложности было арестовано 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость имущества оценивалась более чем в 2 млрд грн. Также были арестованы корпоративные права и счета предприятий российской группы на сумму около 400 млн грн.

Впоследствии эти активы были переданы в управление АРМА. Впрочем, за 14 месяцев пребывания под управление АРМА более 100 арестованных АЗС российской «Татнефти» не принесли в бюджет никаких начислений. В августе 2023-го правительство передало в управление «Укрнафте» три арестованные компании, принадлежавшие российской «Татнефти».

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