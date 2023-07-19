Минус $60 за неделю: цены на газ в Европе летят вниз — Finance.ua
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Минус $60 за неделю: цены на газ в Европе летят вниз

Энергетика
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За неделю биржевые цены на газ в Европе упали на 60 долларов: с 358 долларов за тысячу кубометров до 298 долларов.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) цена голубого топлива с 10 по 17 июля упала почти на 17% с 30,2 евро за МВт-ч до 25,1 евро за МВт-ч. В переводе на кубометры это означает падение с 358 до 298 долларов.
При этом еще в начале месяца цена за тысячу кубометров природного газа была на 141 доллар (32%) выше — почти 440 долларов.

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18 мая стоимость газа в Европе впервые за два года опустилась ниже 350 долларов за 1 тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе стали снижаться в начале 2023 года. Это стало возможным на фоне аномально теплой зимы и высокой заполненности газовых хранилищ.
По материалам:
УНІАН
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