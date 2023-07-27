Минус 2 млрд долларов: НБУ подсчитал потери аграриев от закрытия «зернового коридора» — Finance.ua

Минус 2 млрд долларов: НБУ подсчитал потери аграриев от закрытия «зернового коридора» Сегодня 17:24 — Казна и Политика

Прекращение работы «зернового коридора» приведет к тому, что экспорт аграрной продукции из Украины в 2023 году будет на 2 млрд долларов меньше, чем он мог бы быть. В то же время вся продукция на экспорт будет вывезена другими путями в следующем году.

Об этом сообщает в заявлении замглавы НБУ Сергей Николайчук.

«Наш базовый прогноз основан на предположении, что „зерновой коридор“ не будет функционировать во время военного положения», — сказал он.

В то же время в НБУ предполагают, что ограничения со стороны ЕС к экспорту сельхозпродукции «будут действовать до 15 сентября и не будут продлены».

По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, «всю продукцию, направленную на экспорт». «Речь идет и о зерновых, и о масле, и о другой сельскохозяйственной продукции», — сказал он.

«По сравнению со сценарием, если бы у нас функционировал „зерновой коридор“, экспорт продукции во втором полугодии этого года был бы больше примерно на 2 млрд долларов», — сказал Николайчук.

Зерновое соглашение

Напомним, в период с августа 2022 по июль 2023 года действовала Черноморская зерновая инициатива, которая позволяла безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы. В то же время россия вышла из соглашения.

Европейский Союз уже заявил, что готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через «коридоры солидарности» после выхода россии из «зернового соглашения».

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